Михалков рассказал о попытках спекулировать на теме СВО в кино

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на полях ВЭФ указал на попытки "скороспелых" кинодеятелей спекулировать на историях специальной военной операции, когда они пытаются "протащить" достаточно слабые сценарии, затрагивающие эту тему. "Историй таких много. Да, необходимо их освещать с точки зрения документалистики, информационной политики и так далее. Что касается художественного произведения, я лично придерживаюсь точки зрения - это правда, что "лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянье" - все-таки должно пройти время для того, чтобы была этому в кинематографе и вообще в искусстве создана правильная позиция", - сказал Михалков журналистам, отвечая на вопрос о создании художественных фильмов с историями героев СВО. Главное, добавил он, чтобы объем этой истории в кино соответствовал происходящему. "Боюсь, что достаточное количество скороспелых, так сказать, желающих наварить определенный багаж в обществе или материальный будут пытаться спекулировать на этом. Это будет очень плохо, и это уже происходит. Мы видим, как пытаются протащить достаточно слабые сценарии, но которые затрагивают эту сегодня животрепещущую тему", - добавил режиссер. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

