Россия полностью заменила импортную продукцию из минтая отечественной - 06.09.2025
Россия полностью заменила импортную продукцию из минтая отечественной
Россия полностью заменила импортную продукцию из минтая отечественной - 06.09.2025, ПРАЙМ
Россия полностью заменила импортную продукцию из минтая отечественной
Импортная продукция из минтая вытеснена с российского рынка и полностью замещена отечественной, рассказал РИА Новости президент Ассоциации добытчиков минтая... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T14:15+0300
2025-09-06T14:15+0300
экономика
россия
владивосток
рыба
минтай
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Импортная продукция из минтая вытеснена с российского рынка и полностью замещена отечественной, рассказал РИА Новости президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак на полях ВЭФ. "Достигнут еще один значимый результат - импортная продукция из минтая вытеснена с российского рынка и полностью замещена отечественной. Импорт филе зарубежного производства в первом полугодии 2025 года составил менее 300 тонн", - сказал он. По его словам, отечественные предприятия сохраняют приоритетный взгляд на внутренний рынок, наращивают поставки, выстраивают каналы продаж и прямые взаимоотношения с переработкой и ритейлом. По оценкам ассоциации, несмотря на то что суммарный объем поставок минтаевой продукции сохранился на уровне прошлого года, отгрузки продукции глубокой переработки - филе, фарш, сурими - выросли на 20%. В свою очередь доля мороженого минтая в поставках снижается на 9% к аналогичному периоду прошлого года, однако его активно замещает филе. Продолжают расти поставки сурими и фарша, пояснил Буглак. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
владивосток
россия, владивосток, рыба, минтай
Экономика, РОССИЯ, Владивосток, рыба, минтай
14:15 06.09.2025
 
Россия полностью заменила импортную продукцию из минтая отечественной

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Импортная продукция из минтая вытеснена с российского рынка и полностью замещена отечественной, рассказал РИА Новости президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак на полях ВЭФ.
"Достигнут еще один значимый результат - импортная продукция из минтая вытеснена с российского рынка и полностью замещена отечественной. Импорт филе зарубежного производства в первом полугодии 2025 года составил менее 300 тонн", - сказал он.
По его словам, отечественные предприятия сохраняют приоритетный взгляд на внутренний рынок, наращивают поставки, выстраивают каналы продаж и прямые взаимоотношения с переработкой и ритейлом.
По оценкам ассоциации, несмотря на то что суммарный объем поставок минтаевой продукции сохранился на уровне прошлого года, отгрузки продукции глубокой переработки - филе, фарш, сурими - выросли на 20%. В свою очередь доля мороженого минтая в поставках снижается на 9% к аналогичному периоду прошлого года, однако его активно замещает филе. Продолжают расти поставки сурими и фарша, пояснил Буглак.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Экономика РОССИЯ Владивосток рыба минтай
 
 
