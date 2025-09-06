https://1prime.ru/20250906/mintay-861887412.html

Россия полностью заменила импортную продукцию из минтая отечественной

экономика

россия

владивосток

рыба

минтай

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Импортная продукция из минтая вытеснена с российского рынка и полностью замещена отечественной, рассказал РИА Новости президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак на полях ВЭФ. "Достигнут еще один значимый результат - импортная продукция из минтая вытеснена с российского рынка и полностью замещена отечественной. Импорт филе зарубежного производства в первом полугодии 2025 года составил менее 300 тонн", - сказал он. По его словам, отечественные предприятия сохраняют приоритетный взгляд на внутренний рынок, наращивают поставки, выстраивают каналы продаж и прямые взаимоотношения с переработкой и ритейлом. По оценкам ассоциации, несмотря на то что суммарный объем поставок минтаевой продукции сохранился на уровне прошлого года, отгрузки продукции глубокой переработки - филе, фарш, сурими - выросли на 20%. В свою очередь доля мороженого минтая в поставках снижается на 9% к аналогичному периоду прошлого года, однако его активно замещает филе. Продолжают расти поставки сурими и фарша, пояснил Буглак. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

владивосток

2025

