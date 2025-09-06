Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Россияне в среднем съедают рекордные 4 кг минтая в год на человека, тогда как по итогам 2025 года показатель может вырасти на 5-10%, рассказал РИА Новости президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак на полях ВЭФ. "Потребление минтая на человека достигало рекорда за двадцатилетнюю историю наблюдений - 4 кг на человека в год. А по итогам текущего года, по нашим прогнозам, может вырасти еще на 5-10%", - сказал он. Он добавил, что в 2024 году российские добытчики минтая поставили на внутренний рынок рекордные 30% вылова минтая - около 600 тысяч тонн. Тогда как еще 10 лет назад этот показатель был кратно меньше. Буглак поделился, что универсальность в приготовлении и нейтральный вкус этой рыбы позволяют потребителям применять ее в самых разных блюдах: от традиционных супов и рыбных котлет до сэндвичей. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
22:19 06.09.2025 (обновлено: 22:54 06.09.2025)
 
Потребление минтая в России достигло рекорда

В АДМ спрогнозировали рост потребления минтая в России на 5-10 процентов по итогам года

© РИА Новости . Сергей Красноухов
Работники на линии обработки минтая в цехе рыбоперерабатывающего завода
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Россияне в среднем съедают рекордные 4 кг минтая в год на человека, тогда как по итогам 2025 года показатель может вырасти на 5-10%, рассказал РИА Новости президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак на полях ВЭФ.
"Потребление минтая на человека достигало рекорда за двадцатилетнюю историю наблюдений - 4 кг на человека в год. А по итогам текущего года, по нашим прогнозам, может вырасти еще на 5-10%", - сказал он.
Он добавил, что в 2024 году российские добытчики минтая поставили на внутренний рынок рекордные 30% вылова минтая - около 600 тысяч тонн. Тогда как еще 10 лет назад этот показатель был кратно меньше.
Буглак поделился, что универсальность в приготовлении и нейтральный вкус этой рыбы позволяют потребителям применять ее в самых разных блюдах: от традиционных супов и рыбных котлет до сэндвичей.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
