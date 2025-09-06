https://1prime.ru/20250906/mironov-861873038.html
Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тысяч рублей
Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тысяч рублей - 06.09.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тысяч рублей
Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T01:41+0300
2025-09-06T01:41+0300
2025-09-06T01:41+0300
экономика
россия
финансы
рф
сергей миронов
владимир путин
госдума
минфин рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861873038.jpg?1757112118
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей.
По его мнению, для достижения высоких зарплат необходим пересмотр кредитно-денежной, бюджетной и налоговой политики России.
"Тогда появятся условия для высоких темпов экономического роста, а, следовательно, и для повышения МРОТ до 50 тысяч рублей, как предлагает наша фракция", - сказал РИА Новости Миронов.
По мнению лидера партии, экономика высоких зарплат должна сочетаться с политикой низких расходов населения. В связи с этим парламентарий предлагает, в частности, заморозить коммунальные тарифы, ограничить торговые наценки, ввести госрегулирование цен на продукты питания, а также провести кредитную амнистию для населения.
Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей в месяц. Увеличение МРОТ на 16,6% в 2025 году затронуло 4,2 миллиона человек в России.
В Минфине РФ ранее отмечали, что проектом федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, сергей миронов, владимир путин, госдума, минфин рф, минфин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума, Минфин РФ, Минфин
Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тысяч рублей
Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тысяч рублей
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей.
По его мнению, для достижения высоких зарплат необходим пересмотр кредитно-денежной, бюджетной и налоговой политики России.
"Тогда появятся условия для высоких темпов экономического роста, а, следовательно, и для повышения МРОТ до 50 тысяч рублей, как предлагает наша фракция", - сказал РИА Новости Миронов.
По мнению лидера партии, экономика высоких зарплат должна сочетаться с политикой низких расходов населения. В связи с этим парламентарий предлагает, в частности, заморозить коммунальные тарифы, ограничить торговые наценки, ввести госрегулирование цен на продукты питания, а также провести кредитную амнистию для населения.
Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей в месяц. Увеличение МРОТ на 16,6% в 2025 году затронуло 4,2 миллиона человек в России.
В Минфине РФ ранее отмечали, что проектом федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств.