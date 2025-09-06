https://1prime.ru/20250906/mironov-861873038.html

Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тысяч рублей

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. По его мнению, для достижения высоких зарплат необходим пересмотр кредитно-денежной, бюджетной и налоговой политики России. "Тогда появятся условия для высоких темпов экономического роста, а, следовательно, и для повышения МРОТ до 50 тысяч рублей, как предлагает наша фракция", - сказал РИА Новости Миронов. По мнению лидера партии, экономика высоких зарплат должна сочетаться с политикой низких расходов населения. В связи с этим парламентарий предлагает, в частности, заморозить коммунальные тарифы, ограничить торговые наценки, ввести госрегулирование цен на продукты питания, а также провести кредитную амнистию для населения. Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей в месяц. Увеличение МРОТ на 16,6% в 2025 году затронуло 4,2 миллиона человек в России. В Минфине РФ ранее отмечали, что проектом федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств.

