Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве пройдет юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250906/moskva-861872680.html
В Москве пройдет юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей
В Москве пройдет юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Москве пройдет юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей
Юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей пройдет на Чистых прудах в Москве в субботу. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T00:41+0300
2025-09-06T00:41+0300
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861872680.jpg?1757108508
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей пройдет на Чистых прудах в Москве в субботу. В преддверии Дня города Москвы пройдет юбилейный 20-й парад ретротранспорта. Гостей ждет торжественный проезд ретротранспорта от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, большая выставка исторических трамваев и автомобилей и другие активности. В связи с этим мероприятием в субботу движение автомобилей на ряде улиц в центре Москвы будет временно закрыто. Так, движение будет закрыто в субботу с 08.30 до 11.30 часов на участках Садовнического проезда, с 11.00 до 12.00 краткосрочно (не более 10 минут) в Садовническом и Устьинском проездах, на Большом Устьинском мосту, на Яузском и Покровском бульварах. Также с 11.00 до 18.00 часов движения не будет на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде. Кроме того, с 00.01 часов субботы и до окончания мероприятия запрещена парковка на участках Чистопрудного бульвара от улицы Покровка до Мясницкой и Белгородского проезда от улицы Покровка до Чистопрудного бульвара.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
00:41 06.09.2025
 
В Москве пройдет юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей

В Москве в субботу пройдет юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей пройдет на Чистых прудах в Москве в субботу.
В преддверии Дня города Москвы пройдет юбилейный 20-й парад ретротранспорта.
Гостей ждет торжественный проезд ретротранспорта от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, большая выставка исторических трамваев и автомобилей и другие активности.
В связи с этим мероприятием в субботу движение автомобилей на ряде улиц в центре Москвы будет временно закрыто.
Так, движение будет закрыто в субботу с 08.30 до 11.30 часов на участках Садовнического проезда, с 11.00 до 12.00 краткосрочно (не более 10 минут) в Садовническом и Устьинском проездах, на Большом Устьинском мосту, на Яузском и Покровском бульварах.
Также с 11.00 до 18.00 часов движения не будет на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде.
Кроме того, с 00.01 часов субботы и до окончания мероприятия запрещена парковка на участках Чистопрудного бульвара от улицы Покровка до Мясницкой и Белгородского проезда от улицы Покровка до Чистопрудного бульвара.
 
БизнесМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала