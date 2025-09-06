В Москве пройдет юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей

https://1prime.ru/20250906/moskva-861872680.html
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей пройдет на Чистых прудах в Москве в субботу.
В преддверии Дня города Москвы пройдет юбилейный 20-й парад ретротранспорта.
Гостей ждет торжественный проезд ретротранспорта от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, большая выставка исторических трамваев и автомобилей и другие активности.
В связи с этим мероприятием в субботу движение автомобилей на ряде улиц в центре Москвы будет временно закрыто.
Так, движение будет закрыто в субботу с 08.30 до 11.30 часов на участках Садовнического проезда, с 11.00 до 12.00 краткосрочно (не более 10 минут) в Садовническом и Устьинском проездах, на Большом Устьинском мосту, на Яузском и Покровском бульварах.
Также с 11.00 до 18.00 часов движения не будет на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде.
Кроме того, с 00.01 часов субботы и до окончания мероприятия запрещена парковка на участках Чистопрудного бульвара от улицы Покровка до Мясницкой и Белгородского проезда от улицы Покровка до Чистопрудного бульвара.
