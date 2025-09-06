Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Дальнем Востоке больше всего туристов из Москвы и Москвы - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250906/moskva-861877639.html
На Дальнем Востоке больше всего туристов из Москвы и Москвы
На Дальнем Востоке больше всего туристов из Москвы и Москвы - 06.09.2025, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке больше всего туристов из Москвы и Москвы
Больше всего туристов на Дальнем Востоке из Иркутской области и Москвы, а также Красноярского края, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T06:59+0300
2025-09-06T06:59+0300
бизнес
россия
экономика
дальний восток
иркутская область
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861877639.jpg?1757131179
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Больше всего туристов на Дальнем Востоке из Иркутской области и Москвы, а также Красноярского края, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Россияне всех возрастов приезжают на Дальний Восток из Иркутской области (38%), Москвы (28%), Красноярского края (10%), Новосибирской области (8%) и Свердловской (3%). Доля туристов из Санкт-Петербурга и Краснодарского края составляет по 2%", - говорится в сообщении сервиса. Там также отметили, что число молодых туристов на Дальнем Востоке в этом году выросло на 11%. Они, как правило, тоже из столицы и регионов Сибири. По оценкам "Туту", на Дальний Восток активно едут и иностранные туристы. В том числе из Китая (31%), Казахстана (13%), Армении (12%), Азербайджана (11%), Таиланда (7%), Узбекистана (6%) и Киргизии (6%). Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
иркутская область
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дальний восток, иркутская область, москва
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Дальний Восток, Иркутская область, МОСКВА
06:59 06.09.2025
 
На Дальнем Востоке больше всего туристов из Москвы и Москвы

«Туту»: больше всего туристов на Дальнем Востоке из Иркутской области и Москвы

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Больше всего туристов на Дальнем Востоке из Иркутской области и Москвы, а также Красноярского края, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"Россияне всех возрастов приезжают на Дальний Восток из Иркутской области (38%), Москвы (28%), Красноярского края (10%), Новосибирской области (8%) и Свердловской (3%). Доля туристов из Санкт-Петербурга и Краснодарского края составляет по 2%", - говорится в сообщении сервиса.
Там также отметили, что число молодых туристов на Дальнем Востоке в этом году выросло на 11%. Они, как правило, тоже из столицы и регионов Сибири.
По оценкам "Туту", на Дальний Восток активно едут и иностранные туристы. В том числе из Китая (31%), Казахстана (13%), Армении (12%), Азербайджана (11%), Таиланда (7%), Узбекистана (6%) и Киргизии (6%).
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯДальний ВостокИркутская областьМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала