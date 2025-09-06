На Дальнем Востоке больше всего туристов из Москвы и Москвы

https://1prime.ru/20250906/moskva-861877639.html
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Больше всего туристов на Дальнем Востоке из Иркутской области и Москвы, а также Красноярского края, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"Россияне всех возрастов приезжают на Дальний Восток из Иркутской области (38%), Москвы (28%), Красноярского края (10%), Новосибирской области (8%) и Свердловской (3%). Доля туристов из Санкт-Петербурга и Краснодарского края составляет по 2%", - говорится в сообщении сервиса.
Там также отметили, что число молодых туристов на Дальнем Востоке в этом году выросло на 11%. Они, как правило, тоже из столицы и регионов Сибири.
По оценкам "Туту", на Дальний Восток активно едут и иностранные туристы. В том числе из Китая (31%), Казахстана (13%), Армении (12%), Азербайджана (11%), Таиланда (7%), Узбекистана (6%) и Киргизии (6%).
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
