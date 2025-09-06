https://1prime.ru/20250906/most-861889275.html
На Крымском мосту прошел пик очередей
На Крымском мосту прошел пик очередей - 06.09.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту прошел пик очередей
Пик очередей на Крымском мосту, где ожидание в некоторые дни затягивалось на несколько часов, пройден, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T15:42+0300
2025-09-06T15:42+0300
2025-09-06T15:55+0300
россия
крым
крымский мост
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861406008_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_6bec0545638d9e6428e2e8ce78afd74c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Пик очередей на Крымском мосту, где ожидание в некоторые дни затягивалось на несколько часов, пройден, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов. "Как мне кажется, максимально все, что можно делать, уже делается… В последнее время сейчас пик спал, и туда, и обратно. Я с коллегами тут общался, кто ехал, все очень быстро организовано. У всех меньше часа ушло при таких очередях. Мы проскочили - вообще ни одной машины", - пояснил Константинов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250818/fsb--860834060.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861406008_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_b364dfe40c226d16936584a55fb720ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крым, крымский мост, общество
РОССИЯ, КРЫМ, Крымский мост, Общество
На Крымском мосту прошел пик очередей
Константинов: пик очередей на Крымском мосту прошел
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Пик очередей на Крымском мосту, где ожидание в некоторые дни затягивалось на несколько часов, пройден, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"Как мне кажется, максимально все, что можно делать, уже делается… В последнее время сейчас пик спал, и туда, и обратно. Я с коллегами тут общался, кто ехал, все очень быстро организовано. У всех меньше часа ушло при таких очередях. Мы проскочили - вообще ни одной машины", - пояснил Константинов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на Крымском мосту