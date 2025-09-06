Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Крымском мосту прошел пик очередей - 06.09.2025
На Крымском мосту прошел пик очередей
На Крымском мосту прошел пик очередей - 06.09.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту прошел пик очередей
Пик очередей на Крымском мосту, где ожидание в некоторые дни затягивалось на несколько часов, пройден, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента... | 06.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Пик очередей на Крымском мосту, где ожидание в некоторые дни затягивалось на несколько часов, пройден, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов. "Как мне кажется, максимально все, что можно делать, уже делается… В последнее время сейчас пик спал, и туда, и обратно. Я с коллегами тут общался, кто ехал, все очень быстро организовано. У всех меньше часа ушло при таких очередях. Мы проскочили - вообще ни одной машины", - пояснил Константинов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, крым, крымский мост, общество
РОССИЯ, КРЫМ, Крымский мост, Общество
15:42 06.09.2025 (обновлено: 15:55 06.09.2025)
 
На Крымском мосту прошел пик очередей

Константинов: пик очередей на Крымском мосту прошел

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи
Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Пик очередей на Крымском мосту, где ожидание в некоторые дни затягивалось на несколько часов, пройден, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"Как мне кажется, максимально все, что можно делать, уже делается… В последнее время сейчас пик спал, и туда, и обратно. Я с коллегами тут общался, кто ехал, все очень быстро организовано. У всех меньше часа ушло при таких очередях. Мы проскочили - вообще ни одной машины", - пояснил Константинов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РОССИЯ КРЫМ Крымский мост Общество
 
 
