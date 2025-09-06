Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
владимир путин
общество
награда
многодетные семьи
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил наградами многодетные семьи из 12 регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Короп Олесе Геннадьевне, Тульская область; Короченцевой Любови Анатольевне, Ростовская область", - говорится у документе. Также Орденом "Родительская слава" награждены Магомед Абдурахманов и Луизат Алигаджиева из Дагестана, Петр и Марина Даниловы из ЯНАО, Александр и Анастасия Дмитриевы из Курганской области, Жанылсын Ищанова из Челябинской области, Михаил и Елена Конаковы из Пензенской области, Иван и Людмила Нетреба из Псковской области, Ольга Сметанина из Коми, Алексей и Ольга Сотниковы из Курганской области, Кроме того, медалью ордена "Родительская слава" награждены семьи из девяти регионов.
владимир путин, общество , награда, многодетные семьи
Владимир Путин, Общество , награда, многодетные семьи
18:02 06.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил наградами многодетные семьи из 12 регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Короп Олесе Геннадьевне, Тульская область; Короченцевой Любови Анатольевне, Ростовская область", - говорится у документе.
Также Орденом "Родительская слава" награждены Магомед Абдурахманов и Луизат Алигаджиева из Дагестана, Петр и Марина Даниловы из ЯНАО, Александр и Анастасия Дмитриевы из Курганской области, Жанылсын Ищанова из Челябинской области, Михаил и Елена Конаковы из Пензенской области, Иван и Людмила Нетреба из Псковской области, Ольга Сметанина из Коми, Алексей и Ольга Сотниковы из Курганской области,
Кроме того, медалью ордена "Родительская слава" награждены семьи из девяти регионов.
