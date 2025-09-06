https://1prime.ru/20250906/nagrada-861893029.html
Путин отметил наградами многодетные семьи
Путин отметил наградами многодетные семьи
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил наградами многодетные семьи из 12 регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Короп Олесе Геннадьевне, Тульская область; Короченцевой Любови Анатольевне, Ростовская область", - говорится у документе. Также Орденом "Родительская слава" награждены Магомед Абдурахманов и Луизат Алигаджиева из Дагестана, Петр и Марина Даниловы из ЯНАО, Александр и Анастасия Дмитриевы из Курганской области, Жанылсын Ищанова из Челябинской области, Михаил и Елена Конаковы из Пензенской области, Иван и Людмила Нетреба из Псковской области, Ольга Сметанина из Коми, Алексей и Ольга Сотниковы из Курганской области, Кроме того, медалью ордена "Родительская слава" награждены семьи из девяти регионов.
