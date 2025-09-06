Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин наградил камчатских онкологов - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250906/nagrada-861894772.html
Путин наградил камчатских онкологов
Путин наградил камчатских онкологов - 06.09.2025, ПРАЙМ
Путин наградил камчатских онкологов
Президент России Владимир Путин наградил онкологов Камчатской больницы, которые продолжили операцию во время землетрясения, следует из указа главы государства. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T19:52+0300
2025-09-06T19:52+0300
общество
здоровье
камчатка
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855491216_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_da1148c1eb9bd7303f04a845fd846fe6.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин наградил онкологов Камчатской больницы, которые продолжили операцию во время землетрясения, следует из указа главы государства. Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Губернатор Владимир Солодов заявил позже, что представит врачей к госнаградам. "За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить: орденом Пирогова: Гвоздеву Яну Андреевну врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Камчатский краевой онкологический диспансер"… Дадар-Оола Менги Сылдысовича - врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Камчатский краевой онкологический диспансер", - говорится в тексте документа. Кроме того, звание Заслуженный врач Российской Федерации присвоено врачам Камчатского онкологического диспансера Любови Цыплаковой и Сергею Шелганову. Также Путин отметил заслуги и других камчатских врачей. Так, орденом Пирогова были награждены врачи Камчатского краевого родильного дома Мгер Адамян, Елена Калинина и Ольга Успенская, врачи Петропавловско- Камчатской городской больницы №2 Андрей Дремин и Игорь Тулайкин. Награду также получили врачи Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Виктория Епрынцева и Кира Кроличкина. Высокими наградами были отмечены и врачи Елизовской районной больницы Александр Томонов и Сергей Пушкарев. В июле на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
https://1prime.ru/20250906/nagrada-861893029.html
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855491216_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_5851a6ce1797a399c83e3846c028f388.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, камчатка, владимир путин, россия
Общество , Здоровье, КАМЧАТКА, Владимир Путин, РОССИЯ
19:52 06.09.2025
 
Путин наградил камчатских онкологов

Путин наградил онкологов Камчатки, продолжавших операцию во время землетрясения

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин наградил онкологов Камчатской больницы, которые продолжили операцию во время землетрясения, следует из указа главы государства.
Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Губернатор Владимир Солодов заявил позже, что представит врачей к госнаградам.
"За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить: орденом Пирогова: Гвоздеву Яну Андреевну врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Камчатский краевой онкологический диспансер"… Дадар-Оола Менги Сылдысовича - врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Камчатский краевой онкологический диспансер", - говорится в тексте документа.
Кроме того, звание Заслуженный врач Российской Федерации присвоено врачам Камчатского онкологического диспансера Любови Цыплаковой и Сергею Шелганову.
Также Путин отметил заслуги и других камчатских врачей. Так, орденом Пирогова были награждены врачи Камчатского краевого родильного дома Мгер Адамян, Елена Калинина и Ольга Успенская, врачи Петропавловско- Камчатской городской больницы №2 Андрей Дремин и Игорь Тулайкин. Награду также получили врачи Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Виктория Епрынцева и Кира Кроличкина. Высокими наградами были отмечены и врачи Елизовской районной больницы Александр Томонов и Сергей Пушкарев.
В июле на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Путин отметил наградами многодетные семьи
18:02
 
ОбществоЗдоровьеКАМЧАТКАВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала