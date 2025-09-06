https://1prime.ru/20250906/nagrada-861894772.html

Путин наградил камчатских онкологов

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин наградил онкологов Камчатской больницы, которые продолжили операцию во время землетрясения, следует из указа главы государства. Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Губернатор Владимир Солодов заявил позже, что представит врачей к госнаградам. "За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить: орденом Пирогова: Гвоздеву Яну Андреевну врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Камчатский краевой онкологический диспансер"… Дадар-Оола Менги Сылдысовича - врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Камчатский краевой онкологический диспансер", - говорится в тексте документа. Кроме того, звание Заслуженный врач Российской Федерации присвоено врачам Камчатского онкологического диспансера Любови Цыплаковой и Сергею Шелганову. Также Путин отметил заслуги и других камчатских врачей. Так, орденом Пирогова были награждены врачи Камчатского краевого родильного дома Мгер Адамян, Елена Калинина и Ольга Успенская, врачи Петропавловско- Камчатской городской больницы №2 Андрей Дремин и Игорь Тулайкин. Награду также получили врачи Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Виктория Епрынцева и Кира Кроличкина. Высокими наградами были отмечены и врачи Елизовской районной больницы Александр Томонов и Сергей Пушкарев. В июле на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.

