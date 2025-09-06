Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден княгини Ольги III степени

https://1prime.ru/20250906/orden-861887269.html

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу в Москве вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени в честь ее дня рождения.В субботу в Москве в день памяти святителя Петра, митрополита Московского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском Соборе Московского Кремля, после чего прошла церемония вручения наград русской православной церкви."Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи со знаменательной датой со дня рождения (княгини Ольги - ред.), Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор государственного телеканала Russia Today, международного информационного агентства "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik, удостаивается ордена Русской Православной Церкви равноапостольной княгини Ольге III степени", - объявили в ходе церемонии.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что работа Симоньян на посту главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT — это яркий пример высочайшего профессионализма, верности своему призванию, принципиального и ответственного отношения к порученному делу.Также награды русской православной церкви вручили губернатору Владимирской области Александру Авдееву и живописцу, члену-корреспонденту Российской Академии Художеств Филиппу Москвитину."Эту матушку очень многие знают. Борется и за Родину, и за Церковь", - сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вручая награду Симоньян.Патриарх Кирилл также поздравил верующих с праздником, отметив, что память о святителе Петре, митрополите Киевском, Московском и всея Руси, связана с укреплением Русской церкви и возникновением Москвы, ставшей столицей государства. Он выразил надежду, что молитвами святителя Господь сохранит Русскую землю и Отечество.Орден Святой равноапостольной великой княгини российской Ольги учрежден Священным синодом в 1988 году. Им награждают исключительно женщин за особые заслуги.

