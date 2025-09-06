Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес, россия, азербайджан, армения, владивосток, алексей оверчук
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, Владивосток, Алексей Оверчук
07:17 06.09.2025
 
Оверчук назвал разблокирование магистралей Южного Кавказа пазлом

Оверчук назвал разблокирование транспортных магистралей Южного Кавказа пазлом

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Разблокирование транспортных магистралей Южного Кавказа - это пазл из большого количества деталей, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Разблокирование Южного Кавказа – это пазл, состоящий из большого количества деталей. Там есть политические аспекты, связанные с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, там есть вопросы делимитации и демаркации государственной границы между этими странами", - сказал Оверчук.
Он отметил, что там также есть вопросы организации и проведения всех видов контроля, которые происходят при пересечении государственной границы, проблемы безопасности людей, проблемы загрузки этой дороги, вопросы экологии и климата, экономические вопросы и интересы соседних стран.
"Наконец, там есть интересы Российской Федерации, связанные с железнодорожной концессией, а также пребыванием российских пограничников непосредственно в районе Мегринского участка. Очень много разных вопросов, они в большей степени по своему характеру технические, но от них зависит конечный результат", - заключил вице-премьер.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
