https://1prime.ru/20250906/peskov-861880747.html
Песков: Россия убеждена, что большинство стран не хочет однополярного мира
Песков: Россия убеждена, что большинство стран не хочет однополярного мира - 06.09.2025, ПРАЙМ
Песков: Россия убеждена, что большинство стран не хочет однополярного мира
Россия убеждена, что подавляющее большинство стран не хочет однополярного мира и чтобы им кто-то диктовал правила, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T09:38+0300
2025-09-06T09:38+0300
2025-09-06T09:38+0300
политика
россия
китай
дмитрий песков
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648245_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_d26ff864883ab2c3568c5e486a1517b0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Россия убеждена, что подавляющее большинство стран не хочет однополярного мира и чтобы им кто-то диктовал правила, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Единственное, в чем мы убеждены, что подавляющее большинство стран земного шара не хочет однополярного мира, не хочет, чтобы кто-то диктовал правила, хочет жить не по правилам, а по праву, и хочет ориентироваться на единственное, что у нас есть общее, – ООН, устав и принципы ООН. Потому что это то, что у нас есть общее и осязаемое. Сможем ли мы что-то лучшее выработать, пока мы не знаем. В этом уверенным, к сожалению, быть нельзя", - сказал Песков. "На фоне всех этих преобразований возникают очень важные инициативы, которые по сути своей находятся в рамках этого видения, которое разделяют страны Глобального Юга, разделяет наша страна, разделяет Китайская Народная Республика. Именно поэтому такие инициативы импонируют нам и получили поддержку президента (РФ Владимира - ред.) Путина", - добавил Песков, комментируя инициативу Китая о новом глобальном управлении. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250905/peskov-861842184.html
китай
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648245_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_20786c6349c6f4f16a9010482c674a8e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, дмитрий песков, владивосток
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Дмитрий Песков, Владивосток
Песков: Россия убеждена, что большинство стран не хочет однополярного мира
Песков: РФ уверена, что большинство стран не хочет, чтобы им диктовали правила
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Россия убеждена, что подавляющее большинство стран не хочет однополярного мира и чтобы им кто-то диктовал правила, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Единственное, в чем мы убеждены, что подавляющее большинство стран земного шара не хочет однополярного мира, не хочет, чтобы кто-то диктовал правила, хочет жить не по правилам, а по праву, и хочет ориентироваться на единственное, что у нас есть общее, – ООН, устав и принципы ООН. Потому что это то, что у нас есть общее и осязаемое. Сможем ли мы что-то лучшее выработать, пока мы не знаем. В этом уверенным, к сожалению, быть нельзя", - сказал Песков.
"На фоне всех этих преобразований возникают очень важные инициативы, которые по сути своей находятся в рамках этого видения, которое разделяют страны Глобального Юга, разделяет наша страна, разделяет Китайская Народная Республика. Именно поэтому такие инициативы импонируют нам и получили поддержку президента (РФ Владимира - ред.) Путина", - добавил Песков, комментируя инициативу Китая о новом глобальном управлении.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
На слово верить нельзя никому, заявил Песков