Песков рассказал о сроках детализации идеи по глобальному управлению

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Детализировать объемную и важную инициативу Китая о глобальном управлении вряд ли возможно за несколько дней, это дело последующих периодов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи. "Детализация – это уже дело последующих периодов. За несколько дней детализировать такую важную, объемную инициативу вряд ли можно", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

