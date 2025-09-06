https://1prime.ru/20250906/peskov-861882703.html
Песков рассказал о сроках детализации идеи по глобальному управлению
2025-09-06T10:26+0300
политика
россия
китай
дмитрий песков
шос
владивосток
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
россия, китай, дмитрий песков, шос, владивосток, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Дмитрий Песков, ШОС, Владивосток, Си Цзиньпин
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Детализировать объемную и важную инициативу Китая о глобальном управлении вряд ли возможно за несколько дней, это дело последующих периодов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.
"Детализация – это уже дело последующих периодов. За несколько дней детализировать такую важную, объемную инициативу вряд ли можно", - сказал Песков.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
