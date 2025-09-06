Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польские фермеры перекрыли КПП на украинской границе
Польские фермеры перекрыли КПП на украинской границе
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной, сообщила украинская государственная пограничная служба. "Сегодня в 12.50 (совпадает с мск - ред.) польские митингующие перекрыли движение перед КПП "Медыка" (напротив украинского КПП "Шегини"). Ограничения относятся только к грузовикам и могут длиться не менее шести часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской госпогранслужбы. По данным пограничников, в очереди на выезд с Украины уже собралось более 680 грузовых автомобилей, еще около 100 пытаются въехать в страну из Польши. В 2024 году прошли две волны протестов польских фермеров. В феврале они начали масштабные протесты и блокаду КПП на границе с Украиной. Они требовали ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражали несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Акции практически прекратились к лету в связи с разгаром посевной кампании и возобновились к ноябрю.
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной, сообщила украинская государственная пограничная служба.
"Сегодня в 12.50 (совпадает с мск - ред.) польские митингующие перекрыли движение перед КПП "Медыка" (напротив украинского КПП "Шегини"). Ограничения относятся только к грузовикам и могут длиться не менее шести часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской госпогранслужбы.
По данным пограничников, в очереди на выезд с Украины уже собралось более 680 грузовых автомобилей, еще около 100 пытаются въехать в страну из Польши.
В 2024 году прошли две волны протестов польских фермеров. В феврале они начали масштабные протесты и блокаду КПП на границе с Украиной. Они требовали ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражали несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Акции практически прекратились к лету в связи с разгаром посевной кампании и возобновились к ноябрю.
Акция протеста в Белграде - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Сербский депутат рассказал, кто спонсирует протесты в стране
30 августа, 07:57
 
