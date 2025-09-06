https://1prime.ru/20250906/potentsial-861892231.html

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Замена военного потенциала США в ЕС обойдется Европе в один триллион долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Международного института стратегических исследований (IISS). Как пишет агентство, лидеры ЕС в связи с серьезными пробелами в оборонном потенциале европейских стран все еще надеются, что президент США Дональд Трамп реализует свое предложение и предоставит Украине "конкретные гарантии безопасности". "В Европе наблюдается серьезный дефицит в космической разведке и наблюдении, а также в интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне - именно в этих областях возглавляемая Великобританией и Францией "коалиция желающих" рассчитывает на помощь США. Замена обычных военных сил США, выделенных для этого региона, обойдется Европе в один триллион долларов", - говорится в материале Блумберг. Агентство подчеркивает, что США обеспечивают НАТО большей частью информации по разведке, наблюдению и рекогносцировке, в том числе с помощью спутников. Согласно докладу, замена этой оборонной статьи обойдется Европе в 4,8 миллиарда долларов. В июне на саммите НАТО в Гааге союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите. В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС , в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

