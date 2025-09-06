Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине на фабрике экс-президента Порошенко* начался пожар
На Украине на фабрике экс-президента Порошенко* начался пожар
Пожар начался на фабрике "Рошен" в Киеве, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко*, сообщило украинское издание "Страна.ua". | 06.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Пожар начался на фабрике "Рошен" в Киеве, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко*, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Киеве поднимается дым над фабрикой "Рошен", принадлежащей Петру Порошенко*", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Причины и масштабы пожара не сообщаются. При этом публикуются фото и видео задымления.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
13:14 06.09.2025
 
На Украине на фабрике экс-президента Порошенко* начался пожар

В Киеве на фабрике экс-президента Украины Порошенко* "Рошен" начался пожар

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Пожар начался на фабрике "Рошен" в Киеве, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко*, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве поднимается дым над фабрикой "Рошен", принадлежащей Петру Порошенко*", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Причины и масштабы пожара не сообщаются. При этом публикуются фото и видео задымления.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
