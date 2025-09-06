https://1prime.ru/20250906/pozhar-861885729.html

На Украине на фабрике экс-президента Порошенко* начался пожар

На Украине на фабрике экс-президента Порошенко* начался пожар - 06.09.2025, ПРАЙМ

На Украине на фабрике экс-президента Порошенко* начался пожар

Пожар начался на фабрике "Рошен" в Киеве, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко*, сообщило украинское издание "Страна.ua". | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T13:14+0300

2025-09-06T13:14+0300

2025-09-06T13:14+0300

происшествия

украина

петр порошенко

киев

пожар

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Пожар начался на фабрике "Рошен" в Киеве, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко*, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Киеве поднимается дым над фабрикой "Рошен", принадлежащей Петру Порошенко*", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Причины и масштабы пожара не сообщаются. При этом публикуются фото и видео задымления.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://1prime.ru/20250831/pozhar-861541477.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, петр порошенко, киев, пожар