На Украине на фабрике экс-президента Порошенко* начался пожар
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Пожар начался на фабрике "Рошен" в Киеве, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко*, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Киеве поднимается дым над фабрикой "Рошен", принадлежащей Петру Порошенко*", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Причины и масштабы пожара не сообщаются. При этом публикуются фото и видео задымления.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
