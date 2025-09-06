Правительство обсудило механизм для упорядочивания административных дел

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250906/pravitelstvo-861885029.html
2025-09-06T12:36+0300
россия
правительство
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудило универсальный механизм для упорядочивания дел об административных правонарушениях, сообщается на сайте кабмина. "О проекте поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №519732-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"... Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №519732-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Как уточняет правительство, проект поправок направлен на установление универсального механизма, регулирующего порядок производства по делам об административных правонарушениях в случаях, если в отношении одного и того же факта противоправного действия (бездействия) ведётся производство по нескольким делам об административных правонарушениях на основании разных норм Кодекса об административных правонарушениях.
2025
россия, правительство
РОССИЯ, правительство
12:36 06.09.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ.
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудило универсальный механизм для упорядочивания дел об административных правонарушениях, сообщается на сайте кабмина.
"О проекте поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №519732-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"... Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №519732-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Как уточняет правительство, проект поправок направлен на установление универсального механизма, регулирующего порядок производства по делам об административных правонарушениях в случаях, если в отношении одного и того же факта противоправного действия (бездействия) ведётся производство по нескольким делам об административных правонарушениях на основании разных норм Кодекса об административных правонарушениях.
