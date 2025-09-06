https://1prime.ru/20250906/pravitelstvo-861885289.html
Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах России
2025-09-06T12:42+0300
2025-09-06T12:42+0300
2025-09-06T12:42+0300
экономика
правительство
новые регионы
россия
страховые выплаты
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Заседание кабмина прошло в четверг. "О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единого порядка исчисления ежемесячной страховой выплаты гражданам, проживающим на территориях воссоединённых субъектов Российской Федерации.
