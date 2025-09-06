Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах России - 06.09.2025, ПРАЙМ
Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах России
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Заседание кабмина прошло в четверг. "О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единого порядка исчисления ежемесячной страховой выплаты гражданам, проживающим на территориях воссоединённых субъектов Российской Федерации.
12:42 06.09.2025
 
Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах России

Правительство одобрило проект о едином порядке страховых выплат в новых регионах РФ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Заседание кабмина прошло в четверг.
"О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единого порядка исчисления ежемесячной страховой выплаты гражданам, проживающим на территориях воссоединённых субъектов Российской Федерации.
