https://1prime.ru/20250906/pravitelstvo-861885289.html

Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах России

Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах России - 06.09.2025, ПРАЙМ

Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах России

Правительство РФ одобрило законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР,... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T12:42+0300

2025-09-06T12:42+0300

2025-09-06T12:42+0300

экономика

правительство

новые регионы

россия

страховые выплаты

https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_0516652248960cc45ba3c96d99fff0e4.jpg

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Заседание кабмина прошло в четверг. "О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единого порядка исчисления ежемесячной страховой выплаты гражданам, проживающим на территориях воссоединённых субъектов Российской Федерации.

https://1prime.ru/20250903/pravitelstvo--861686780.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство, новые регионы, россия, страховые выплаты