Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приставы арестовывают имущество Штенгеловых - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250906/pristavy-861877035.html
Приставы арестовывают имущество Штенгеловых
Приставы арестовывают имущество Штенгеловых - 06.09.2025, ПРАЙМ
Приставы арестовывают имущество Штенгеловых
Приставы арестовывают имущество Николая и Дениса Штенгеловых и их АО "Кондитерус Ком", владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки", выяснило РИА Новости,... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T06:29+0300
2025-09-06T06:29+0300
бизнес
россия
общество
москва
рф
томск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861877035.jpg?1757129361
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Приставы арестовывают имущество Николая и Дениса Штенгеловых и их АО "Кондитерус Ком", владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными судебных приставов и судебными материалами. Согласно данным, 28 августа приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество АО "Кондитерус Ком" по исполнительному листу от 25 августа, который был выдан Тверским районным судом Москвы. Также 1 сентября приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество Штенгеловых. Из судебных материалов следует, что 1 сентября Тверской районный суд Москвы выдал 271 исполнительный лист, которые переданы взыскателю. Кроме того, 26 августа суд выдал исполнительный лист, который также уже передан взыскателю. По данным сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, основная деятельность компании - "вложения в ценные бумаги". По информации из регистрационных документов, АО "Кондитерус Ком" зарегистрировали в конце марта 2004 года в Томске. Генеральная прокуратура РФ просит суд признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратить в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступают гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более 10 лет назад. Как установила Генпрокуратура, капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход – 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль – 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.
москва
рф
томск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , москва, рф, томск
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, Томск
06:29 06.09.2025
 
Приставы арестовывают имущество Штенгеловых

Приставы арестовали имущество владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки»

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Приставы арестовывают имущество Николая и Дениса Штенгеловых и их АО "Кондитерус Ком", владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными судебных приставов и судебными материалами.
Согласно данным, 28 августа приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество АО "Кондитерус Ком" по исполнительному листу от 25 августа, который был выдан Тверским районным судом Москвы.
Также 1 сентября приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество Штенгеловых. Из судебных материалов следует, что 1 сентября Тверской районный суд Москвы выдал 271 исполнительный лист, которые переданы взыскателю. Кроме того, 26 августа суд выдал исполнительный лист, который также уже передан взыскателю.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, основная деятельность компании - "вложения в ценные бумаги". По информации из регистрационных документов, АО "Кондитерус Ком" зарегистрировали в конце марта 2004 года в Томске.
Генеральная прокуратура РФ просит суд признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратить в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступают гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более 10 лет назад.
Как установила Генпрокуратура, капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход – 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль – 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВАРФТомск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала