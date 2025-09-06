https://1prime.ru/20250906/pristavy-861877035.html

Приставы арестовывают имущество Штенгеловых

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Приставы арестовывают имущество Николая и Дениса Штенгеловых и их АО "Кондитерус Ком", владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными судебных приставов и судебными материалами. Согласно данным, 28 августа приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество АО "Кондитерус Ком" по исполнительному листу от 25 августа, который был выдан Тверским районным судом Москвы. Также 1 сентября приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество Штенгеловых. Из судебных материалов следует, что 1 сентября Тверской районный суд Москвы выдал 271 исполнительный лист, которые переданы взыскателю. Кроме того, 26 августа суд выдал исполнительный лист, который также уже передан взыскателю. По данным сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, основная деятельность компании - "вложения в ценные бумаги". По информации из регистрационных документов, АО "Кондитерус Ком" зарегистрировали в конце марта 2004 года в Томске. Генеральная прокуратура РФ просит суд признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратить в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступают гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более 10 лет назад. Как установила Генпрокуратура, капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход – 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль – 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.

