В Роспотребнадзоре рассказали о процессе вакцинации от гриппа на полях ВЭФ

Около 300 человек привились от гриппа на стенде Роспотребнадзора в рамках Восточного экономического форума, сообщили в ведомстве. | 06.09.2025, ПРАЙМ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Около 300 человек привились от гриппа на стенде Роспотребнадзора в рамках Восточного экономического форума, сообщили в ведомстве. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на ВЭФ дала старт всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. На стенде ведомства все желающие могли сделать прививку. "По итогам работы на ВЭФ-2025 мы привили почти 300 человек. Благодарим всех за активное участие и интерес к вопросам здоровья", - говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

