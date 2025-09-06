В "Туту" отметили рост путешествий молодежи на Дальний Восток

https://1prime.ru/20250906/puteshestviya-861880317.html
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Молодежь все чаще стала путешествовать на Дальний Восток: прирост с января по август составил 11% по сравнению с тем же периодом 2024 года, рассказал директор по связям с государственными органами сервиса путешествий "Туту" Никита Коростелев в рамках сессии "Туризм 360: как работает экосистема путешествий" на ВЭФ. "Динамика путешествий молодежи на Дальний Восток: мы видим прирост 11% по сравнению с 2024 годом", - сказал он. Он добавил, что чаще всего приезжают из Иркутской области и Москвы - молодежь, живущая в этих регионов, приезжает на 41% и 27% соответственно. Также в лидеры по этому показателю вошли Красноярский край, Новосибирская и Свердловская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
