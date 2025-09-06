https://1prime.ru/20250906/putin-861872176.html

Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару

Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару - 06.09.2025, ПРАЙМ

Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару

Президент РФ Владимир Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару, передаёт корреспондент РИА Новости. | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T00:20+0300

2025-09-06T00:20+0300

2025-09-06T00:20+0300

экономика

бизнес

россия

китай

владивосток

пекин

владимир путин

шос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861872176.jpg?1757107244

САМАРА, 6 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару, передаёт корреспондент РИА Новости. Путин с 31 августа по 3 сентября совершил визит в Китай. Российский лидер принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и в памятных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине. Он также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. Из Китая президент направился во Владивосток, где работал 4 и 5 сентября. Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Завершив программу во Владивостоке, Путин полетел в Самару, где провел совещание по вопросам двигателестроения и посетил предприятие ПАО "ОДК-Кузнецов". Рабочие мероприятия главы государства завершились уже после полуночи. Президент обсудил с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым вопросы социально-экономического развития региона.

китай

владивосток

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, владивосток, пекин, владимир путин, шос