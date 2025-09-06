https://1prime.ru/20250906/putin-861872176.html
Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару
Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару - 06.09.2025, ПРАЙМ
Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару
Президент РФ Владимир Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару, передаёт корреспондент РИА Новости. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T00:20+0300
2025-09-06T00:20+0300
2025-09-06T00:20+0300
экономика
бизнес
россия
китай
владивосток
пекин
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861872176.jpg?1757107244
САМАРА, 6 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару, передаёт корреспондент РИА Новости.
Путин с 31 августа по 3 сентября совершил визит в Китай. Российский лидер принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и в памятных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине. Он также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Из Китая президент направился во Владивосток, где работал 4 и 5 сентября. Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Завершив программу во Владивостоке, Путин полетел в Самару, где провел совещание по вопросам двигателестроения и посетил предприятие ПАО "ОДК-Кузнецов". Рабочие мероприятия главы государства завершились уже после полуночи. Президент обсудил с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым вопросы социально-экономического развития региона.
китай
владивосток
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, владивосток, пекин, владимир путин, шос
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Пекин, Владимир Путин, ШОС
Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару
Путин посетил Китай, Владивосток и Самару
САМАРА, 6 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару, передаёт корреспондент РИА Новости.
Путин с 31 августа по 3 сентября совершил визит в Китай. Российский лидер принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и в памятных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине. Он также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Из Китая президент направился во Владивосток, где работал 4 и 5 сентября. Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Завершив программу во Владивостоке, Путин полетел в Самару, где провел совещание по вопросам двигателестроения и посетил предприятие ПАО "ОДК-Кузнецов". Рабочие мероприятия главы государства завершились уже после полуночи. Президент обсудил с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым вопросы социально-экономического развития региона.