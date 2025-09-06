Глава общества "Знание" надеется, что Путин еще раз посетит мероприятия

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме выразил надежду, что президент России Владимир Путин еще неоднократно посетит мероприятия общества, ведь каждое такое взаимодействие – это мощнейший импульс для организации и просвещения в стране. Он напомнил, что в 2021 году, в самом начале перезагрузки общества "Знание", президент проводил урок для школьников в рамках второго федерального просветительского марафона и этим подал важнейший пример всем остальным. А в этом году Путин встречался со школьниками, студентами, активистами, историками. "Я очень надеюсь, что Владимир Владимирович еще неоднократно посетит мероприятия общества "Знание". И, безусловно, график президента, сегодняшние вызовы не позволяют загадывать, когда это произойдет. Но каждое такое взаимодействие – это мощнейший импульс для нашей организации, для просвещения в нашей стране, для лекторов, просветителей. Он для них пример для подражания", - сказал Древаль. Собеседник агентства отметил, что внимание президента – это всегда знак того, насколько важно заниматься просвещением, насколько важно их призвание, статус. "И каждый раз это приток большого количества новых лекторов, желающих делиться знаниями", - добавил Древаль. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме выразил надежду, что президент России Владимир Путин еще неоднократно посетит мероприятия общества, ведь каждое такое взаимодействие – это мощнейший импульс для организации и просвещения в стране.
Он напомнил, что в 2021 году, в самом начале перезагрузки общества "Знание", президент проводил урок для школьников в рамках второго федерального просветительского марафона и этим подал важнейший пример всем остальным. А в этом году Путин встречался со школьниками, студентами, активистами, историками.
"Я очень надеюсь, что Владимир Владимирович еще неоднократно посетит мероприятия общества "Знание". И, безусловно, график президента, сегодняшние вызовы не позволяют загадывать, когда это произойдет. Но каждое такое взаимодействие – это мощнейший импульс для нашей организации, для просвещения в нашей стране, для лекторов, просветителей. Он для них пример для подражания", - сказал Древаль.
Собеседник агентства отметил, что внимание президента – это всегда знак того, насколько важно заниматься просвещением, насколько важно их призвание, статус. "И каждый раз это приток большого количества новых лекторов, желающих делиться знаниями", - добавил Древаль.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
