Путин присвоил почетные наименования двум самоходным артиллерийским полкам - 06.09.2025, ПРАЙМ
Путин присвоил почетные наименования двум самоходным артиллерийским полкам
Путин присвоил почетные наименования двум самоходным артиллерийским полкам - 06.09.2025, ПРАЙМ
Путин присвоил почетные наименования двум самоходным артиллерийским полкам
Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетные наименования 292-му и 944-му самоходным артиллерийским полкам, соответствующие указы... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T21:45+0300
2025-09-06T21:45+0300
общество
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_66f6bc99035d7bd064e6b49af4e97eda.jpg
общество , россия, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
21:45 06.09.2025
 
Путин присвоил почетные наименования двум самоходным артиллерийским полкам

Путин присвоил почетные наименования 292-му и 944-му самоходным артполкам

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетные наименования 292-му и 944-му самоходным артиллерийским полкам, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 292-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 292 гвардейский самоходный артиллерийский полк", - говорится в документе.
Другим указом Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 994-му самоходному артиллерийскому полку.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 944-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 944 гвардейский самоходный артиллерийский полк", - говорится в указе.
Данные документы вступают в силу со дня подписания, 6 сентября 2025 года.
Президент Владимир Путин
Путин наградил камчатских онкологов
19:52
 
ОбществоРОССИЯВладимир Путин
 
 
