https://1prime.ru/20250906/putin-861896292.html

Путин присвоил почетные наименования двум самоходным артиллерийским полкам

Путин присвоил почетные наименования двум самоходным артиллерийским полкам - 06.09.2025, ПРАЙМ

Путин присвоил почетные наименования двум самоходным артиллерийским полкам

Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетные наименования 292-му и 944-му самоходным артиллерийским полкам, соответствующие указы... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T21:45+0300

2025-09-06T21:45+0300

2025-09-06T21:45+0300

общество

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_66f6bc99035d7bd064e6b49af4e97eda.jpg

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетные наименования 292-му и 944-му самоходным артиллерийским полкам, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 292-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 292 гвардейский самоходный артиллерийский полк", - говорится в документе. Другим указом Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 994-му самоходному артиллерийскому полку. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 944-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 944 гвардейский самоходный артиллерийский полк", - говорится в указе. Данные документы вступают в силу со дня подписания, 6 сентября 2025 года.

https://1prime.ru/20250906/nagrada-861894772.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, владимир путин