Путин присвоил почетные наименования двум самоходным артиллерийским полкам
2025-09-06T21:45+0300
общество
россия
владимир путин
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетные наименования 292-му и 944-му самоходным артиллерийским полкам, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 292-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 292 гвардейский самоходный артиллерийский полк", - говорится в документе. Другим указом Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 994-му самоходному артиллерийскому полку. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 944-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 944 гвардейский самоходный артиллерийский полк", - говорится в указе. Данные документы вступают в силу со дня подписания, 6 сентября 2025 года.
