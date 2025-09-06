Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Работодатели смогут выплачивать до миллиона рублей за рождение ребенка - 06.09.2025
Работодатели смогут выплачивать до миллиона рублей за рождение ребенка
Работодатели смогут выплачивать до миллиона рублей за рождение ребенка - 06.09.2025, ПРАЙМ
Работодатели смогут выплачивать до миллиона рублей за рождение ребенка
Работодатели с 2026 года смогут выплачивать сотрудникам до 1 миллиона рублей за рождение ребенка, выплата не будет облагаться налогами, рассказал в интервью РИА | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T04:01+0300
2025-09-06T04:01+0300
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Работодатели с 2026 года смогут выплачивать сотрудникам до 1 миллиона рублей за рождение ребенка, выплата не будет облагаться налогами, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. "С 2026 года они (работодатели - ред.) могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно до миллиона можно будет получить выплату за ребенка", - сказал Абрамов. По его словам, бизнес очень креативно подходит к выработке мер по повышению рождаемости. "Бизнесу выгодно взять понятного, испытанного человека, дать ему возможность уйти в декретный отпуск, максимально поддержать, тем самым поднять его лояльность и возвратить к себе на работу как можно скорее", - подчеркнул эксперт. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рф
владивосток
бизнес, общество , рф, владивосток
Бизнес, Экономика, Общество , РФ, Владивосток
04:01 06.09.2025
 
Работодатели смогут выплачивать до миллиона рублей за рождение ребенка

Абрамов: с 2026 года работодатель сможет платить до миллиона рублей за рождение ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Работодатели с 2026 года смогут выплачивать сотрудникам до 1 миллиона рублей за рождение ребенка, выплата не будет облагаться налогами, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов.
"С 2026 года они (работодатели - ред.) могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно до миллиона можно будет получить выплату за ребенка", - сказал Абрамов.
По его словам, бизнес очень креативно подходит к выработке мер по повышению рождаемости.
"Бизнесу выгодно взять понятного, испытанного человека, дать ему возможность уйти в декретный отпуск, максимально поддержать, тем самым поднять его лояльность и возвратить к себе на работу как можно скорее", - подчеркнул эксперт.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесОбществоРФВладивосток
 
 
