Власти готовят новые меры поддержки для увеличения прибыли "Росгеологии"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Власти России готовят дополнительные меры по увеличению прибыли "Росгеологии", но пока они в проработке, говорить о них преждевременно, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды Александр Козлов. "Государство уже провело большую работу, чтобы стабилизировать финансовое положение холдинга "Росгеология". Готовятся дополнительные меры по увеличению прибыли "Росгеологии", но пока они в проработке, говорить о них преждевременно", - сказал министр. Ранее компания столкнулась с финансовыми сложностями преимущественно из-за недозагрузки мощностей. Чистый убыток "Росгеологии" по МСФО за 2024 год увеличился на 50,3% - до 8,685 миллиарда рублей. В первом полугодии 2025 года чистый убыток также увеличился - на 50,6%, до 5,604 миллиарда рублей. В сентябре прошлого года компания допустила дефолт по погашению выпуска облигаций первой серии на 6 миллиардов рублей. С января текущего года компания допускала ряд дефолтов по выплате купонов по другому выпуску на 6 миллиардов рублей серии 001Р-02. Для поддержки "Росгеологии" правительство РФ утвердило дорожную карту по финансовой стабилизации, включающую рефинансирование кредитов и в дальнейшем финансирование деятельности на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Компания разработала проект организационно-финансовой модели, предусматривающей получение чистой прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе (до 2039 года) при реализации мер господдержки. В частности, "Росгеология" получила статус единственного поставщика геологоразведочных работ в рамках второго этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды". По государственным контрактам предусмотрено авансирование до 90% годового объема работ. В июне у компании сменился гендиректор - вместо Сергея Радькова им был назначен Кирилл Левин, до этого занимавший пост первого зампреда правления Россельхозбанка. Реализация мер господдержки позволила компании уже в июле погасить полностью оба облигационных займа. "Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

