https://1prime.ru/20250906/rosgeologiya-861883123.html
Власти готовят новые меры поддержки для увеличения прибыли "Росгеологии"
Власти готовят новые меры поддержки для увеличения прибыли "Росгеологии" - 06.09.2025, ПРАЙМ
Власти готовят новые меры поддержки для увеличения прибыли "Росгеологии"
Власти России готовят дополнительные меры по увеличению прибыли "Росгеологии", но пока они в проработке, говорить о них преждевременно, заявил в интервью РИА... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T11:00+0300
2025-09-06T11:00+0300
2025-09-06T11:00+0300
энергетика
россия
александр козлов
росгеология
минприроды
вэф-25
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848141319_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_271dab57b817c265f24bbf3dc43f57f4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Власти России готовят дополнительные меры по увеличению прибыли "Росгеологии", но пока они в проработке, говорить о них преждевременно, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды Александр Козлов. "Государство уже провело большую работу, чтобы стабилизировать финансовое положение холдинга "Росгеология". Готовятся дополнительные меры по увеличению прибыли "Росгеологии", но пока они в проработке, говорить о них преждевременно", - сказал министр. Ранее компания столкнулась с финансовыми сложностями преимущественно из-за недозагрузки мощностей. Чистый убыток "Росгеологии" по МСФО за 2024 год увеличился на 50,3% - до 8,685 миллиарда рублей. В первом полугодии 2025 года чистый убыток также увеличился - на 50,6%, до 5,604 миллиарда рублей. В сентябре прошлого года компания допустила дефолт по погашению выпуска облигаций первой серии на 6 миллиардов рублей. С января текущего года компания допускала ряд дефолтов по выплате купонов по другому выпуску на 6 миллиардов рублей серии 001Р-02. Для поддержки "Росгеологии" правительство РФ утвердило дорожную карту по финансовой стабилизации, включающую рефинансирование кредитов и в дальнейшем финансирование деятельности на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Компания разработала проект организационно-финансовой модели, предусматривающей получение чистой прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе (до 2039 года) при реализации мер господдержки. В частности, "Росгеология" получила статус единственного поставщика геологоразведочных работ в рамках второго этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды". По государственным контрактам предусмотрено авансирование до 90% годового объема работ. В июне у компании сменился гендиректор - вместо Сергея Радькова им был назначен Кирилл Левин, до этого занимавший пост первого зампреда правления Россельхозбанка. Реализация мер господдержки позволила компании уже в июле погасить полностью оба облигационных займа. "Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20250906/zoloto-861882568.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848141319_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_be0c687aaf3b95f362ea76f4b7a34cec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр козлов, росгеология, минприроды, вэф-25
Энергетика, РОССИЯ, Александр Козлов, Росгеология, Минприроды, ВЭФ-25
Власти готовят новые меры поддержки для увеличения прибыли "Росгеологии"
Козлов: дополнительные меры по увеличению прибыли "Росгеологии" пока в проработке
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Власти России готовят дополнительные меры по увеличению прибыли "Росгеологии", но пока они в проработке, говорить о них преждевременно, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды Александр Козлов.
"Государство уже провело большую работу, чтобы стабилизировать финансовое положение холдинга "Росгеология". Готовятся дополнительные меры по увеличению прибыли "Росгеологии", но пока они в проработке, говорить о них преждевременно", - сказал министр.
Ранее компания столкнулась с финансовыми сложностями преимущественно из-за недозагрузки мощностей. Чистый убыток "Росгеологии" по МСФО за 2024 год увеличился на 50,3% - до 8,685 миллиарда рублей. В первом полугодии 2025 года чистый убыток также увеличился - на 50,6%, до 5,604 миллиарда рублей.
В сентябре прошлого года компания допустила дефолт по погашению выпуска облигаций первой серии на 6 миллиардов рублей. С января текущего года компания допускала ряд дефолтов по выплате купонов по другому выпуску на 6 миллиардов рублей серии 001Р-02.
Для поддержки "Росгеологии" правительство РФ утвердило дорожную карту по финансовой стабилизации, включающую рефинансирование кредитов и в дальнейшем финансирование деятельности на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Компания разработала проект организационно-финансовой модели, предусматривающей получение чистой прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе (до 2039 года) при реализации мер господдержки.
В частности, "Росгеология" получила статус единственного поставщика геологоразведочных работ в рамках второго этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды". По государственным контрактам предусмотрено авансирование до 90% годового объема работ.
В июне у компании сменился гендиректор - вместо Сергея Радькова им был назначен Кирилл Левин, до этого занимавший пост первого зампреда правления Россельхозбанка. Реализация мер господдержки позволила компании уже в июле погасить полностью оба облигационных займа.
"Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Минприроды отметило рост темпов прироста запасов золота на 44%