Россия готова выступать за сотрудничество в Арктике в высоких широтах - 06.09.2025
Россия готова выступать за сотрудничество в Арктике в высоких широтах
06.09.2025
Россия готова выступать за сотрудничество в Арктике в высоких широтах
Вне зависимости от политической конъюнктуры Россия готова выступать за сотрудничество в Арктике в высоких широтах, заявил советник президента России,... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T06:02+0300
2025-09-06T06:02+0300
экономика
россия
мировая экономика
арктика
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Вне зависимости от политической конъюнктуры Россия готова выступать за сотрудничество в Арктике в высоких широтах, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Вне зависимости от геополитической конъюнктуры мы готовы выступать за равноправное сотрудничество в высоких широтах со всеми конструктивно настроенными странами на принципах ответственного долгосрочного партнерства. И на ВЭФ мы вопросы развития Арктики, Северного морского пути рассматривали специально", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
арктика
владивосток
россия, мировая экономика, арктика, владивосток
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АРКТИКА, Владивосток
06:02 06.09.2025
 
Россия готова выступать за сотрудничество в Арктике в высоких широтах

Кобяков: Россия готова сотрудничать в Арктике в высоких широтах

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Вне зависимости от политической конъюнктуры Россия готова выступать за сотрудничество в Арктике в высоких широтах, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Вне зависимости от геополитической конъюнктуры мы готовы выступать за равноправное сотрудничество в высоких широтах со всеми конструктивно настроенными странами на принципах ответственного долгосрочного партнерства. И на ВЭФ мы вопросы развития Арктики, Северного морского пути рассматривали специально", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаАРКТИКАВладивосток
 
 
