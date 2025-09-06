https://1prime.ru/20250906/rossija-861876412.html

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Вне зависимости от политической конъюнктуры Россия готова выступать за сотрудничество в Арктике в высоких широтах, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Вне зависимости от геополитической конъюнктуры мы готовы выступать за равноправное сотрудничество в высоких широтах со всеми конструктивно настроенными странами на принципах ответственного долгосрочного партнерства. И на ВЭФ мы вопросы развития Арктики, Северного морского пути рассматривали специально", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

