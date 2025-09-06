Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ожидает развития сотрудничества с народом Индии - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250906/rossija-861877229.html
Россия ожидает развития сотрудничества с народом Индии
Россия ожидает развития сотрудничества с народом Индии - 06.09.2025, ПРАЙМ
Россия ожидает развития сотрудничества с народом Индии
Россия ожидает, что качественное сотрудничество с дружественным народом Индии будет развиваться, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T06:44+0300
2025-09-06T06:44+0300
экономика
россия
мировая экономика
индия
рф
владивосток
шос
евразэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861877229.jpg?1757130267
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Россия ожидает, что качественное сотрудничество с дружественным народом Индии будет развиваться, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Мы ожидаем, что качественное сотрудничество с дружественным нам народом Индии будет развиваться по всем спектрам сотрудничества: и бизнес, и культура", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. На сегодняшний день определяются форматы сотрудничества тех, кто входит в ШОС, БРИКС и ЕврАзЭС, добавил советник президента РФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
индия
рф
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, индия, рф, владивосток, шос, евразэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, РФ, Владивосток, ШОС, ЕврАзЭС
06:44 06.09.2025
 
Россия ожидает развития сотрудничества с народом Индии

Кобяков: Россия ожидает развития сотрудничества с дружественным народом Индии

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Россия ожидает, что качественное сотрудничество с дружественным народом Индии будет развиваться, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Мы ожидаем, что качественное сотрудничество с дружественным нам народом Индии будет развиваться по всем спектрам сотрудничества: и бизнес, и культура", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
На сегодняшний день определяются форматы сотрудничества тех, кто входит в ШОС, БРИКС и ЕврАзЭС, добавил советник президента РФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаИНДИЯРФВладивостокШОСЕврАзЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала