Россия ожидает развития сотрудничества с народом Индии
Россия ожидает развития сотрудничества с народом Индии - 06.09.2025, ПРАЙМ
Россия ожидает развития сотрудничества с народом Индии
Россия ожидает, что качественное сотрудничество с дружественным народом Индии будет развиваться, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T06:44+0300
2025-09-06T06:44+0300
2025-09-06T06:44+0300
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Россия ожидает, что качественное сотрудничество с дружественным народом Индии будет развиваться, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Мы ожидаем, что качественное сотрудничество с дружественным нам народом Индии будет развиваться по всем спектрам сотрудничества: и бизнес, и культура", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
На сегодняшний день определяются форматы сотрудничества тех, кто входит в ШОС, БРИКС и ЕврАзЭС, добавил советник президента РФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
