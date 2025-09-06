Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Китай совместно оценивают минерально-сырьевой потенциал - 06.09.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай совместно оценивают минерально-сырьевой потенциал
Россия и Китай совместно оценивают минерально-сырьевой потенциал
06:47 06.09.2025
 
Россия и Китай совместно оценивают минерально-сырьевой потенциал

Козлов: Россия и Китай совместно оценивают минерально-сырьевой потенциал Приграничья

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай совместно оценивают минерально-сырьевой потенциал приграничных территорий двух стран, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"На разной стадии реализации находятся проекты по оценке минерально-сырьевого потенциала приграничных территорий России и Китая. Среди совместных проектов - подготовка нового поколения геологической и тектонической карт с ресурсным потенциалом Северной, Центральной и Восточной Азии. Кроме того, мероприятия включают комплексные исследования Большого Алтая. Их цель - оценить ресурсный потенциал региона и создать его цифровую геологическую модель", - сказал министр.
Он напомнил, что план российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года подписан в 2023 году в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. План включает ряд мероприятий в сфере геологии и недропользования.
Также Козлов рассказал, что Россия вместе с Китаем и другими странами БРИКС работает над совместной геологической платформой. Она запланирована как единое пространство в области геологоразведки, исследований в этой сфере, обмена опытом.
"Ключевые направления работы - гармонизация национальных систем классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых, цифровизация и использование искусственного интеллекта при обработке геологических данных, подготовка кадров и многое другое", - пояснил министр.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
