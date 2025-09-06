https://1prime.ru/20250906/rossija-861877314.html

Россия и Китай совместно оценивают минерально-сырьевой потенциал

Россия и Китай совместно оценивают минерально-сырьевой потенциал - 06.09.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай совместно оценивают минерально-сырьевой потенциал

Россия и Китай совместно оценивают минерально-сырьевой потенциал приграничных территорий двух стран, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды РФ... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T06:47+0300

2025-09-06T06:47+0300

2025-09-06T06:47+0300

россия

экономика

китай

рф

кнр

александр козлов

си цзиньпин

минприроды

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861877314.jpg?1757130450

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай совместно оценивают минерально-сырьевой потенциал приграничных территорий двух стран, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов. "На разной стадии реализации находятся проекты по оценке минерально-сырьевого потенциала приграничных территорий России и Китая. Среди совместных проектов - подготовка нового поколения геологической и тектонической карт с ресурсным потенциалом Северной, Центральной и Восточной Азии. Кроме того, мероприятия включают комплексные исследования Большого Алтая. Их цель - оценить ресурсный потенциал региона и создать его цифровую геологическую модель", - сказал министр. Он напомнил, что план российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года подписан в 2023 году в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. План включает ряд мероприятий в сфере геологии и недропользования. Также Козлов рассказал, что Россия вместе с Китаем и другими странами БРИКС работает над совместной геологической платформой. Она запланирована как единое пространство в области геологоразведки, исследований в этой сфере, обмена опытом. "Ключевые направления работы - гармонизация национальных систем классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых, цифровизация и использование искусственного интеллекта при обработке геологических данных, подготовка кадров и многое другое", - пояснил министр. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

китай

рф

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, кнр, александр козлов, си цзиньпин, минприроды