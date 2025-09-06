В Германии объяснили итоги ВЭФ для Запада

https://1prime.ru/20250906/rossiya-861875150.html

МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Восточный экономический форум направил чёткий сигнал Западу о том, что Россия сосредоточит свои усилия на партнёрстве с азиатскими... | 06.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Восточный экономический форум направил чёткий сигнал Западу о том, что Россия сосредоточит свои усилия на партнёрстве с азиатскими государствами, укрепляя связи с Востоком, а не с Европой, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. "В будущем Москва будет все больше ориентироваться на Азию. Владивосток следует рассматривать не как периферию, а как центр новой эпохи", — говорится в статье. Издание подчёркивает, что на фоне западных санкций и актуальных геополитических перемен взаимодействие России с азиатскими странами значительно расширилось, что, естественно, вызывает обеспокоенность на Западе. "На пленарном заседании Восточного экономического форума глава российского государства четко заявил: будущее за Дальним Востоком", — отмечается в издании. Автор также указывает, что Европе следует осознать новый вектор, согласно которому двуглавый орёл России теперь обращён обоими взглядами на восточное направление. Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума этого года: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости является главным информационным партнёром форума.

