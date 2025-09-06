Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии объяснили итоги ВЭФ для Запада - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250906/rossiya-861875150.html
В Германии объяснили итоги ВЭФ для Запада
В Германии объяснили итоги ВЭФ для Запада - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Германии объяснили итоги ВЭФ для Запада
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Восточный экономический форум направил чёткий сигнал Западу о том, что Россия сосредоточит свои усилия на партнёрстве с азиатскими... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T04:46+0300
2025-09-06T04:46+0300
россия
запад
европа
владивосток
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_6bf5a141364f3dd424f1ab15ed2d8685.jpg
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Восточный экономический форум направил чёткий сигнал Западу о том, что Россия сосредоточит свои усилия на партнёрстве с азиатскими государствами, укрепляя связи с Востоком, а не с Европой, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. "В будущем Москва будет все больше ориентироваться на Азию. Владивосток следует рассматривать не как периферию, а как центр новой эпохи", — говорится в статье. Издание подчёркивает, что на фоне западных санкций и актуальных геополитических перемен взаимодействие России с азиатскими странами значительно расширилось, что, естественно, вызывает обеспокоенность на Западе. "На пленарном заседании Восточного экономического форума глава российского государства четко заявил: будущее за Дальним Востоком", — отмечается в издании. Автор также указывает, что Европе следует осознать новый вектор, согласно которому двуглавый орёл России теперь обращён обоими взглядами на восточное направление. Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума этого года: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости является главным информационным партнёром форума.
https://1prime.ru/20250905/trutnev-861849353.html
https://1prime.ru/20250905/vef-861851883.html
запад
европа
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_2eb315ca2f5d45fd59733a28aee5e854.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, европа, владивосток, мировая экономика
РОССИЯ, ЗАПАД, ЕВРОПА, Владивосток, Мировая экономика
04:46 06.09.2025
 
В Германии объяснили итоги ВЭФ для Запада

BZ: ВЭФ продемонстрировал Западу, что Россия ориентируется на Азию

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Восточный экономический форум направил чёткий сигнал Западу о том, что Россия сосредоточит свои усилия на партнёрстве с азиатскими государствами, укрепляя связи с Востоком, а не с Европой, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
"В будущем Москва будет все больше ориентироваться на Азию. Владивосток следует рассматривать не как периферию, а как центр новой эпохи", — говорится в статье.
Юрий Трутнев - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Трутнев оценил число участников на ВЭФ-2025
Вчера, 14:17
Издание подчёркивает, что на фоне западных санкций и актуальных геополитических перемен взаимодействие России с азиатскими странами значительно расширилось, что, естественно, вызывает обеспокоенность на Западе.
"На пленарном заседании Восточного экономического форума глава российского государства четко заявил: будущее за Дальним Востоком", — отмечается в издании.
Автор также указывает, что Европе следует осознать новый вектор, согласно которому двуглавый орёл России теперь обращён обоими взглядами на восточное направление. Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума этого года: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости является главным информационным партнёром форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
СМИ назвали главную тему ВЭФ-2025
Вчера, 14:50
 
РОССИЯЗАПАДЕВРОПАВладивостокМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала