В Германии объяснили итоги ВЭФ для Запада
BZ: ВЭФ продемонстрировал Западу, что Россия ориентируется на Азию
© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Восточный экономический форум направил чёткий сигнал Западу о том, что Россия сосредоточит свои усилия на партнёрстве с азиатскими государствами, укрепляя связи с Востоком, а не с Европой, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
"В будущем Москва будет все больше ориентироваться на Азию. Владивосток следует рассматривать не как периферию, а как центр новой эпохи", — говорится в статье.
Издание подчёркивает, что на фоне западных санкций и актуальных геополитических перемен взаимодействие России с азиатскими странами значительно расширилось, что, естественно, вызывает обеспокоенность на Западе.
"На пленарном заседании Восточного экономического форума глава российского государства четко заявил: будущее за Дальним Востоком", — отмечается в издании.
Автор также указывает, что Европе следует осознать новый вектор, согласно которому двуглавый орёл России теперь обращён обоими взглядами на восточное направление. Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума этого года: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости является главным информационным партнёром форума.