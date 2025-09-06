Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль с началом осени наращивает темпы ослабления - 06.09.2025, ПРАЙМ
Рубль с началом осени наращивает темпы ослабления
Рубль с началом осени наращивает темпы ослабления - 06.09.2025, ПРАЙМ
Рубль с началом осени наращивает темпы ослабления
Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся первой рабочей неделе осени, как мы и предполагали, усилил снижение и упал вот уже пятую... | 06.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся первой рабочей неделе осени, как мы и предполагали, усилил снижение и упал вот уже пятую неделю подряд. Волатильность немного подросла по сравнению с предыдущей неделей. Так, курс юаня колебался в коридоре 11,21-11,41 рубля за юань, то есть китайская валюта продолжила обновлять максимумы с 30 июля. На один день снижения юаня к рублю пришлось четыре дня его роста.Сохранение геополитической неопределенности подталкивало рублевые активы и саму российскую валюту вниз. Начало нового месяца на фоне ожиданий роста импорта и снижения ключевой ставки ЦБ РФ также поддерживало давление на рубль.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю сползли по индикатору RUSFARCNY с -0,21% годовых до -0,38%, а провел он ее в коридоре -0,38-(-0,23%). То есть, судя по ставкам, спрос на юани остается низким.Тем не менее, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю вырос на 14 копеек до 11,40 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 1,23 рубля до 81,56 рубля, а евро - на 1,43 рубля, до 95,48 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю почти не изменилась, поднявшись от 7,131 юаня лишь до 7,133 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,154 юаня, что примерно на 0,3% выше курса форекса.Цена барреля марки Brent к концу недели сползла до 5,36 тысячи против 5,42 тысячи неделей ранее.Рубль под давлениемРубль начал неделю попытками коррекции вверх против валюты КНР на Мосбирже. Поддержка приходила от вербальных интервенций ЦБ РФ. Так, регулятор заявил, что не рассматривает возможность повышения уровня цели по инфляции с текущих 4%, поскольку это будет иметь значительные издержки для российской экономики.При этом избыточное и преждевременное снижение ставки ЦБ РФ не сэкономит средства для бюджета, а увеличит расходы в будущем, сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. То есть ДКП остается жесткой, что позитивно для рубля.Однако попытки роста рубля оказались неуверенными и потому краткосрочными. Юань быстро вернулся к росту и продолжил обновлять максимумы более чем за месяц.Игроки рынка обратили внимание на оценки ЦБ РФ о том, что сокращение ликвидной части ФНБ и риски снижения цен нефти ставят вопрос о целесообразности сохранения текущей цены отсечения в бюджетном правиле. Она может быть снижена, что чревато сокращением продаж валюты Центробанком РФ в рамках работы с ФНБ.Ранее на неделе источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, заявил журналистам, что дефицит бюджета России в 2025 году, возможно, чуть превысит 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики более быстрыми темпами, чем ожидали власти.При этом рынок проигнорировал сообщения о наращивании Минфином продажи валюты в рамках работы с ФНБ. Минфин РФ почти в 5 раз увеличит продажу валюты и золота по бюджетному правилу, до 1,4 миллиарда рублей в день, в целом в период с 5 сентября по 6 октября направит на эти цели 31,5 миллиарда рублей. С 7 августа по 4 сентября Минфин направляет на эти цели 6,2 миллиарда рублей, по 300 миллионов рублей в день. Однако с учетом регулярных продаж валюты во втором полугодии со стороны ЦБ РФ в объеме 8,94 миллиарда рублей в день прирост не такой значимый в относительном плане: с 9,24 до 10,34 миллиарда.ПрогнозыЗавершение недели отметилось ускорением роста курса юаня к рублю на Мосбирже. Вербальные интервенции опять имели значение. Так, глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал ослабления курса рубля до 85-90 рублей за доллар к концу 2025 года. Падение курса рубля снизило бы риски экспортеров и бюджета, добавил он.Давление пришло и от оценок ЦБ РФ о том, что чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в августе упали на 31% к июлю, до минимума за несколько месяцев а 6,2 миллиарда долларов, на фоне роста доли рубля в экспортной выручке и накопления иностранной валюты с целью погашения обязательств перед банками.Таким образом, структура российского валютного рынка перестраивается: из-за роста доли рубля во внешнеэкономических расчетах валюты от экспорта поступает меньше, но и для импорта ее требуется также меньше. Этот баланс и определяет курс в новых условиях. В то же время, первые признаки замедления инфляции и интересы бюджета могут нарушить баланс в сторону ослабления рубля. Его в первой половине сентября мы, скорее всего, и увидим.
Рубль с началом осени наращивает темпы ослабления

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся первой рабочей неделе осени, как мы и предполагали, усилил снижение и упал вот уже пятую неделю подряд. Волатильность немного подросла по сравнению с предыдущей неделей. Так, курс юаня колебался в коридоре 11,21-11,41 рубля за юань, то есть китайская валюта продолжила обновлять максимумы с 30 июля. На один день снижения юаня к рублю пришлось четыре дня его роста.
Сохранение геополитической неопределенности подталкивало рублевые активы и саму российскую валюту вниз. Начало нового месяца на фоне ожиданий роста импорта и снижения ключевой ставки ЦБ РФ также поддерживало давление на рубль.
Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю сползли по индикатору RUSFARCNY с -0,21% годовых до -0,38%, а провел он ее в коридоре -0,38-(-0,23%). То есть, судя по ставкам, спрос на юани остается низким.
Тем не менее, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю вырос на 14 копеек до 11,40 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 1,23 рубля до 81,56 рубля, а евро - на 1,43 рубля, до 95,48 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).
Валюта США на форексе за неделю почти не изменилась, поднявшись от 7,131 юаня лишь до 7,133 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,154 юаня, что примерно на 0,3% выше курса форекса.
Цена барреля марки Brent к концу недели сползла до 5,36 тысячи против 5,42 тысячи неделей ранее.
Рубль под давлением

Рубль начал неделю попытками коррекции вверх против валюты КНР на Мосбирже. Поддержка приходила от вербальных интервенций ЦБ РФ. Так, регулятор заявил, что не рассматривает возможность повышения уровня цели по инфляции с текущих 4%, поскольку это будет иметь значительные издержки для российской экономики.
При этом избыточное и преждевременное снижение ставки ЦБ РФ не сэкономит средства для бюджета, а увеличит расходы в будущем, сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. То есть ДКП остается жесткой, что позитивно для рубля.
Однако попытки роста рубля оказались неуверенными и потому краткосрочными. Юань быстро вернулся к росту и продолжил обновлять максимумы более чем за месяц.
Игроки рынка обратили внимание на оценки ЦБ РФ о том, что сокращение ликвидной части ФНБ и риски снижения цен нефти ставят вопрос о целесообразности сохранения текущей цены отсечения в бюджетном правиле. Она может быть снижена, что чревато сокращением продаж валюты Центробанком РФ в рамках работы с ФНБ.
Ранее на неделе источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, заявил журналистам, что дефицит бюджета России в 2025 году, возможно, чуть превысит 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики более быстрыми темпами, чем ожидали власти.
При этом рынок проигнорировал сообщения о наращивании Минфином продажи валюты в рамках работы с ФНБ. Минфин РФ почти в 5 раз увеличит продажу валюты и золота по бюджетному правилу, до 1,4 миллиарда рублей в день, в целом в период с 5 сентября по 6 октября направит на эти цели 31,5 миллиарда рублей. С 7 августа по 4 сентября Минфин направляет на эти цели 6,2 миллиарда рублей, по 300 миллионов рублей в день. Однако с учетом регулярных продаж валюты во втором полугодии со стороны ЦБ РФ в объеме 8,94 миллиарда рублей в день прирост не такой значимый в относительном плане: с 9,24 до 10,34 миллиарда.

Прогнозы

Завершение недели отметилось ускорением роста курса юаня к рублю на Мосбирже. Вербальные интервенции опять имели значение. Так, глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал ослабления курса рубля до 85-90 рублей за доллар к концу 2025 года. Падение курса рубля снизило бы риски экспортеров и бюджета, добавил он.
Давление пришло и от оценок ЦБ РФ о том, что чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в августе упали на 31% к июлю, до минимума за несколько месяцев а 6,2 миллиарда долларов, на фоне роста доли рубля в экспортной выручке и накопления иностранной валюты с целью погашения обязательств перед банками.
Таким образом, структура российского валютного рынка перестраивается: из-за роста доли рубля во внешнеэкономических расчетах валюты от экспорта поступает меньше, но и для импорта ее требуется также меньше. Этот баланс и определяет курс в новых условиях. В то же время, первые признаки замедления инфляции и интересы бюджета могут нарушить баланс в сторону ослабления рубля. Его в первой половине сентября мы, скорее всего, и увидим.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
РынокРФСШАКИТАЙАлексей ЗаботкинГерман ГрефФНБМинфинМосбиржаМнения аналитиков
 
 
