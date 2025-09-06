https://1prime.ru/20250906/rynok-861877745.html

Рынок готовой еды на Дальнем Востоке может вырасти в пять раз

2025-09-06T07:02+0300

бизнес

экономика

россия

дальний восток

владивосток

россельхозбанк

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Рынок готовой еды на Дальнем Востоке по итогам 2030 года может вырасти в 5 раз, до 289 миллиардов рублей, направление привлечет инвестиции до 25 миллиардов рублей, поделился прогнозом с РИА Новости начальник управления отраслевой экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков на полях Восточного экономического форума. "Дальний Восток лидирует по доле продаж готовой еды в розничных сетях в денежном выражении, а за последний год в расчете на душу населения это направление в ДФО выросло на 25%. При этом в ДФО высокий уровень развития общепита: более 45 мест на тысячу человек - больше, чем в большинстве других макрорегионов и сравнимо с традиционно туристическими Югом и Северо-Западом", - рассказал Жиляков. "Совокупность факторов позволяет предположить, что в 2030 году рынок готовой еды в ДФО может вырасти до 289 миллиардов рублей, что в 5 раз выше, чем в 2024 году. Направление, по нашим расчетам, привлечет до 25 миллиардов рублей инвестиций", - указал он. По его словам, основными драйверами роста направления на Дальнем Востоке станут развитие локальных брендов и торговых сетей, акцент на местные и морские деликатесы, а также адаптация к местным предпочтениям и блюдам, популярным в странах, граничащих с регионом. "Производители учитывают вкусовые предпочтения потребителей макрорегиона, а также влияние гастрономической культуры соседних стран. Появляются гибридные форматы, сочетающие российские и восточные вкусы", - отметил Жиляков. Он также обратил внимание на относительную молодость и в то же время активное развитие рынка готовой еды на Дальнем Востоке. "В первую очередь за счет роста сетевой розницы и наращивания производственных мощностей есть основания предполагать, что доля округа во всероссийском масштабе увеличится с 5,4% до как минимум 8% к 2030 году. Он развивается опережающими темпами", - пояснил Жиляков. Он уточнил, что за последние 5 лет рынок готовой еды в России вырос с 347 миллиардов рублей в 2019 году почти втрое, до 997 миллиардов рублей по итогам 2024 года. "По расчетам Россельхозбанка, рынок готовой еды вырастет до 3,61 триллиона рублей в 2030 году, то есть в 3,6 раза", - заключил собеседник агентства. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

дальний восток

владивосток

