Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок готовой еды на Дальнем Востоке может вырасти в пять раз - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250906/rynok-861877745.html
Рынок готовой еды на Дальнем Востоке может вырасти в пять раз
Рынок готовой еды на Дальнем Востоке может вырасти в пять раз - 06.09.2025, ПРАЙМ
Рынок готовой еды на Дальнем Востоке может вырасти в пять раз
Рынок готовой еды на Дальнем Востоке по итогам 2030 года может вырасти в 5 раз, до 289 миллиардов рублей, направление привлечет инвестиции до 25 миллиардов... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T07:02+0300
2025-09-06T07:02+0300
бизнес
экономика
россия
дальний восток
владивосток
россельхозбанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861877745.jpg?1757131361
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Рынок готовой еды на Дальнем Востоке по итогам 2030 года может вырасти в 5 раз, до 289 миллиардов рублей, направление привлечет инвестиции до 25 миллиардов рублей, поделился прогнозом с РИА Новости начальник управления отраслевой экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков на полях Восточного экономического форума. "Дальний Восток лидирует по доле продаж готовой еды в розничных сетях в денежном выражении, а за последний год в расчете на душу населения это направление в ДФО выросло на 25%. При этом в ДФО высокий уровень развития общепита: более 45 мест на тысячу человек - больше, чем в большинстве других макрорегионов и сравнимо с традиционно туристическими Югом и Северо-Западом", - рассказал Жиляков. "Совокупность факторов позволяет предположить, что в 2030 году рынок готовой еды в ДФО может вырасти до 289 миллиардов рублей, что в 5 раз выше, чем в 2024 году. Направление, по нашим расчетам, привлечет до 25 миллиардов рублей инвестиций", - указал он. По его словам, основными драйверами роста направления на Дальнем Востоке станут развитие локальных брендов и торговых сетей, акцент на местные и морские деликатесы, а также адаптация к местным предпочтениям и блюдам, популярным в странах, граничащих с регионом. "Производители учитывают вкусовые предпочтения потребителей макрорегиона, а также влияние гастрономической культуры соседних стран. Появляются гибридные форматы, сочетающие российские и восточные вкусы", - отметил Жиляков. Он также обратил внимание на относительную молодость и в то же время активное развитие рынка готовой еды на Дальнем Востоке. "В первую очередь за счет роста сетевой розницы и наращивания производственных мощностей есть основания предполагать, что доля округа во всероссийском масштабе увеличится с 5,4% до как минимум 8% к 2030 году. Он развивается опережающими темпами", - пояснил Жиляков. Он уточнил, что за последние 5 лет рынок готовой еды в России вырос с 347 миллиардов рублей в 2019 году почти втрое, до 997 миллиардов рублей по итогам 2024 года. "По расчетам Россельхозбанка, рынок готовой еды вырастет до 3,61 триллиона рублей в 2030 году, то есть в 3,6 раза", - заключил собеседник агентства. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дальний восток, владивосток, россельхозбанк
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Россельхозбанк
07:02 06.09.2025
 
Рынок готовой еды на Дальнем Востоке может вырасти в пять раз

Жиляков: рынок готовой еды на Дальнем Востоке может вырасти в 5 раз

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Рынок готовой еды на Дальнем Востоке по итогам 2030 года может вырасти в 5 раз, до 289 миллиардов рублей, направление привлечет инвестиции до 25 миллиардов рублей, поделился прогнозом с РИА Новости начальник управления отраслевой экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков на полях Восточного экономического форума.
"Дальний Восток лидирует по доле продаж готовой еды в розничных сетях в денежном выражении, а за последний год в расчете на душу населения это направление в ДФО выросло на 25%. При этом в ДФО высокий уровень развития общепита: более 45 мест на тысячу человек - больше, чем в большинстве других макрорегионов и сравнимо с традиционно туристическими Югом и Северо-Западом", - рассказал Жиляков.
"Совокупность факторов позволяет предположить, что в 2030 году рынок готовой еды в ДФО может вырасти до 289 миллиардов рублей, что в 5 раз выше, чем в 2024 году. Направление, по нашим расчетам, привлечет до 25 миллиардов рублей инвестиций", - указал он.
По его словам, основными драйверами роста направления на Дальнем Востоке станут развитие локальных брендов и торговых сетей, акцент на местные и морские деликатесы, а также адаптация к местным предпочтениям и блюдам, популярным в странах, граничащих с регионом.
"Производители учитывают вкусовые предпочтения потребителей макрорегиона, а также влияние гастрономической культуры соседних стран. Появляются гибридные форматы, сочетающие российские и восточные вкусы", - отметил Жиляков.
Он также обратил внимание на относительную молодость и в то же время активное развитие рынка готовой еды на Дальнем Востоке.
"В первую очередь за счет роста сетевой розницы и наращивания производственных мощностей есть основания предполагать, что доля округа во всероссийском масштабе увеличится с 5,4% до как минимум 8% к 2030 году. Он развивается опережающими темпами", - пояснил Жиляков.
Он уточнил, что за последние 5 лет рынок готовой еды в России вырос с 347 миллиардов рублей в 2019 году почти втрое, до 997 миллиардов рублей по итогам 2024 года.
"По расчетам Россельхозбанка, рынок готовой еды вырастет до 3,61 триллиона рублей в 2030 году, то есть в 3,6 раза", - заключил собеседник агентства.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯДальний ВостокВладивостокРоссельхозбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала