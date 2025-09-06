Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД начнут сварку рельсов для будущей ВСМ 10 сентября
22:37 06.09.2025 (обновлено: 23:06 06.09.2025)
 
РЖД начнут сварку рельсов для будущей ВСМ 10 сентября

© POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Сварка рельсов для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом начнется 10 сентября, сообщает РЖД.
"Десятого сентября начинается сварка рельсов для будущей ВСМ. На рельсосварочном предприятии №1 (РСП №1, входит в Группу Синара) в Санкт-Петербурге приступят к сварке рельсов, которые планируется укладывать на высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.
В конце августа РЖД сообщили, что получили первую партию рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Так, из Новокузнецка доставили 7 тысяч тонн эксклюзивной продукции "Евраза". Рельсы длиной 100 метров будут собираться в единую плеть длиной 800 метров. Всего для первого этапа ВСМ Москва – Санкт-Петербург планируется использовать больше 160 тысяч тонн рельсовой продукции. Доставлять сваренные в единую плеть рельсы длиной 800 метров к месту укладки на ВСМ будут специальным железнодорожным составом.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
РЖД ожидают принятия решений правительства РФ по ВСМ
РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург
28 августа, 10:53
 
