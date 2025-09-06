РЖД начнут сварку рельсов для будущей ВСМ 10 сентября

https://1prime.ru/20250906/rzhd-861897159.html

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Сварка рельсов для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом начнется 10 сентября, сообщает РЖД. "Десятого сентября начинается сварка рельсов для будущей ВСМ. На рельсосварочном предприятии №1 (РСП №1, входит в Группу Синара) в Санкт-Петербурге приступят к сварке рельсов, которые планируется укладывать на высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург", — говорится в сообщении. В конце августа РЖД сообщили, что получили первую партию рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Так, из Новокузнецка доставили 7 тысяч тонн эксклюзивной продукции "Евраза". Рельсы длиной 100 метров будут собираться в единую плеть длиной 800 метров. Всего для первого этапа ВСМ Москва – Санкт-Петербург планируется использовать больше 160 тысяч тонн рельсовой продукции. Доставлять сваренные в единую плеть рельсы длиной 800 метров к месту укладки на ВСМ будут специальным железнодорожным составом. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

