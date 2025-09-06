https://1prime.ru/20250906/sahalin-861873823.html
Экс-губернатор Сахалина помог колонии с заказом на мусорные контейнеры
Экс-губернатор Сахалина помог колонии с заказом на мусорные контейнеры - 06.09.2025, ПРАЙМ
Экс-губернатор Сахалина помог колонии с заказом на мусорные контейнеры
Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет, помог колонии, в которой отбывает наказание, с заказом на изготовление... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T02:42+0300
2025-09-06T02:42+0300
2025-09-06T02:42+0300
общество
экономика
бизнес
хабаровск
хабаровский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861873823.jpg?1757115737
МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет, помог колонии, в которой отбывает наказание, с заказом на изготовление мусорных контейнеров, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Оказал содействие по выполнению заказа муниципалитета Хабаровска, размещенного в ИК-13, по изготовлению контейнерных площадок для сбора мусора", - отмечается в тексте.
Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
хабаровск
хабаровский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, хабаровск, хабаровский край
Общество , Экономика, Бизнес, Хабаровск, Хабаровский край
Экс-губернатор Сахалина помог колонии с заказом на мусорные контейнеры
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин помог колонии с заказом на мусорные контейнеры
МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет, помог колонии, в которой отбывает наказание, с заказом на изготовление мусорных контейнеров, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Оказал содействие по выполнению заказа муниципалитета Хабаровска, размещенного в ИК-13, по изготовлению контейнерных площадок для сбора мусора", - отмечается в тексте.
Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.