На Сахалине появится сеть дронопортов - 06.09.2025
На Сахалине появится сеть дронопортов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен – ПРАЙМ. Сеть дронопортов в ближайшее время появится на Сахалине, заявил губернатор Валерий Лимаренко на открытии международного форума беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина". Глава региона напомнил, что дронопорт "Пушистый" в Корсаковском районе стал первой официально зарегистрированной посадочной площадкой на Дальнем Востоке для беспилотников. "Сеть аэродромов, где будут базироваться беспилотники, на Сахалине уже определена. Есть первый дронопорт. И в ближайшее время появятся еще несколько. Мы будем охватывать весь Сахалин. Они (дроны) будут взлетать с радиусом в 200 километров и решать те или иные задачи", - сказал Лимаренко. В настоящее время, по словам главы региона, в некоторых отраслях экономики уже применяют беспилотные системы. "Угольщики работают по добыче угля с использованием квадрокоптеров. На шельфе тоже инженеры используют беспилотники для того, чтобы решать свои нефтегазодобывающие задачи. Правительство области решает народно-хозяйственные задачи тоже с помощью беспилотников", - отметил Лимаренко. Губернатор добавил, что все эти достижения сейчас интегрируются в единую систему, которая будет распространяться по всему Дальнему Востоку, а затем и по всей России. Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который является выездной площадкой Восточного экономического форума, проходит 6-8 сентября с участием спикеров и экспертов из 19 стран мира. Свою продукцию на выставке представят 19 компаний. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.  
07:57 06.09.2025
 
На Сахалине появится сеть дронопортов

На Сахалине появится сеть дронопортов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен – ПРАЙМ. Сеть дронопортов в ближайшее время появится на Сахалине, заявил губернатор Валерий Лимаренко на открытии международного форума беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина".
Глава региона напомнил, что дронопорт "Пушистый" в Корсаковском районе стал первой официально зарегистрированной посадочной площадкой на Дальнем Востоке для беспилотников.
"Сеть аэродромов, где будут базироваться беспилотники, на Сахалине уже определена. Есть первый дронопорт. И в ближайшее время появятся еще несколько. Мы будем охватывать весь Сахалин. Они (дроны) будут взлетать с радиусом в 200 километров и решать те или иные задачи", - сказал Лимаренко.
В настоящее время, по словам главы региона, в некоторых отраслях экономики уже применяют беспилотные системы.
"Угольщики работают по добыче угля с использованием квадрокоптеров. На шельфе тоже инженеры используют беспилотники для того, чтобы решать свои нефтегазодобывающие задачи. Правительство области решает народно-хозяйственные задачи тоже с помощью беспилотников", - отметил Лимаренко.
Губернатор добавил, что все эти достижения сейчас интегрируются в единую систему, которая будет распространяться по всему Дальнему Востоку, а затем и по всей России.
Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который является выездной площадкой Восточного экономического форума, проходит 6-8 сентября с участием спикеров и экспертов из 19 стран мира. Свою продукцию на выставке представят 19 компаний.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
 
