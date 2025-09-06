Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали, когда члены ЕС обсудят новые антироссийские санкции
СМИ узнали, когда члены ЕС обсудят новые антироссийские санкции
СМИ узнали, когда члены ЕС обсудят новые антироссийские санкции
2025-09-06T08:21+0300
2025-09-06T08:21+0300
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Представители ЕС обсудят новые санкции против России во время визита в Вашингтон в понедельник, 8-го сентября, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. "Команда европейских официальных лиц, возглавляемая посланником ЕС по вопросам санкций Дэвидом О'Салливаном, в понедельник посетит минфин США для обсуждения различных форм экономического давления на Россию, включая новые санкции", - передает агентство со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией. Ранее агентство Рейтер передавало, что голосование по последним предложениям по вопросу запрета на поставки российского газа в страны ЕС состоится в следующем месяце. При этом агентство Блумберг передавало, что Дания предлагает обязать с конца 2027 года импортеров газа доказывать, что он не является российским, особенно если он поступает через "Турецкий поток". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
08:21 06.09.2025
 
СМИ узнали, когда члены ЕС обсудят новые антироссийские санкции

AP: представители ЕС обсудят новые антироссийские санкции 8 сентября

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Представители ЕС обсудят новые санкции против России во время визита в Вашингтон в понедельник, 8-го сентября, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
"Команда европейских официальных лиц, возглавляемая посланником ЕС по вопросам санкций Дэвидом О'Салливаном, в понедельник посетит минфин США для обсуждения различных форм экономического давления на Россию, включая новые санкции", - передает агентство со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.
Ранее агентство Рейтер передавало, что голосование по последним предложениям по вопросу запрета на поставки российского газа в страны ЕС состоится в следующем месяце. При этом агентство Блумберг передавало, что Дания предлагает обязать с конца 2027 года импортеров газа доказывать, что он не является российским, особенно если он поступает через "Турецкий поток".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
WSJ: Трамп не дал четких обязательств ввести новые санкции против России
Вчера, 09:53
 
