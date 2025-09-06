https://1prime.ru/20250906/semi-861873330.html

Приемные семьи из Самарской области примут 12 детей из Запорожья

САМАРА, 6 сен - ПРАЙМ. Приемные семьи из Самарской области примут 12 детей из Запорожской области, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Президент РФ Владимир Путин посетил в Самаре ПАО "ОДК-Кузнецов", которое входит в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" Госкорпорации Ростех. Рабочая поездка завершилась двусторонней встречей. "Отдельная наша миссия - помощь детям Запорожья. В ближайшее время 12 ребят приедут в приемные семьи Самарской области. Эту работу ведем при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - написал Федорищев. Во время встречи губернатор доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Федорищев акцентировал внимание на поддержке участников СВО и их семей. Часть доклада была также посвящена социальной политике, в частности, поддержке многодетных семей. Кроме того, Федорищев представил президенту ряд высокотехнологичных инвестиционных проектов, среди которых - развитие беспилотных авиационных систем, локализация производства ветроустановок и промышленных роботов, а также создание первого в стране завода по производству ксантановой камеди.

