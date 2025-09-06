https://1prime.ru/20250906/serbiya-861886952.html

МВД Сербии заявило о 13 пострадавших полицейских на протестах в Нови-Саде

МВД Сербии заявило о 13 пострадавших полицейских на протестах в Нови-Саде - 06.09.2025, ПРАЙМ

МВД Сербии заявило о 13 пострадавших полицейских на протестах в Нови-Саде

Тринадцать полицейских пострадали на протестах в Нови-Саде в ночь на субботу, задержаны 42 демонстранта, заявил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич. | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T13:50+0300

2025-09-06T13:50+0300

2025-09-06T13:50+0300

происшествия

сербия

мвд

александр вучич

протесты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861071766_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_466cc955e815d83e513dfbb9465e2d18.jpg

БЕЛГРАД, 6 сен – ПРАЙМ. Тринадцать полицейских пострадали на протестах в Нови-Саде в ночь на субботу, задержаны 42 демонстранта, заявил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ночь на субботу, что 11 полицейских получили травмы на акции протеста во втором по величине городе Сербии Нови-Сад и что будут задержаны десятки участников беспорядков. По данным сербского лидера, в протестной акции, начавшейся у философского факультета вечером в пятницу, участвовали немногим более 7 тысяч человек. "Было 13 пострадавших сотрудников полиции. За последние несколько недель, с тех пор как демонстрации приобрели насильственных характер, весьма агрессивный по отношению к полиции, неспровоцированный со стороны полиции… более 150 сотрудников полиции получили травмы", - заявил Дачич в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, демонстранты, напавшие в ночь на субботу на полицейских, использовали палки, прутья, краску, пиротехнику, фаеры и носили каски и маски. "Сорок два человека были задержаны, что будет с ними делать прокуратура, не зависит от нас. Повреждено 18 полицейских автомобилей. Один табельный пистолет отнят у полицейского", - указал глава МВД. Оппоненты сербских властей собрали в пятницу вечером в Нови-Саде несколько тысяч человек на акцию "Сербия, слышишь ли нас?" у здания философского факультета, перед которым был выстроен кордон полиции. Около 21.35 (22.35 мск) начались столкновения перед входом на факультет. Полиция начала разгонять по улицам демонстрантов, применила спецсредства. В соцсетях появились многочисленные видео с полицейскими автомобилями и тяжело экипированной жандармерией. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич указала на "лицемерное" присутствие депутатов Европейского парламента Расмуса Нордквиста из Дании, а также Вулы Цеци из Греции, сопредседателя "Европейской партии зеленых" на протесте в Нови-Саде. По ее словам, будет интересно посмотреть, проинформируют ли евродепутаты Брюссель о беспорядках, свидетелями которых сегодня вечером снова является вся Сербия. Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что протесты 1 сентября собрали в Сербии 16-17 тысяч человек и что он предлагает диалог протестующим. Протестные шествия в память о погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года прошли в понедельник в городах Белград, Нови-Сад, Сомбор, Суботица, Крагуевац, Лесковац, Кикинда, Валево, Сремска-Митровица и других. Полиция вынуждена была применить силу и пресечь беспорядки у здания спортфака в Нови-Саде после завершения шествия, в остальных городах акции прошли мирно. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

https://1prime.ru/20250829/serbiya-861447007.html

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сербия, мвд, александр вучич, протесты