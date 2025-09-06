https://1prime.ru/20250906/sergienko-861886146.html

Эксперт назвал 4 вывода для России и мира по итогам саммита ШОС

Эксперт назвал 4 вывода для России и мира по итогам саммита ШОС - 06.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал 4 вывода для России и мира по итогам саммита ШОС

Прошедший в Китае саммит ШОС дал повод рассчитывать на возможные улучшения в финансово-расчетном взаимодействии стран-участниц, в инвестиционных процессах, в... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T13:38+0300

2025-09-06T13:38+0300

2025-09-06T13:38+0300

экономика

мировая экономика

китай

индия

бразилия

владимир путин

шос

мвф

газопровод "сила сибири"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861531826_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_f209eb79dbfe4bab3e9c939c8ca94dc9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Прошедший в Китае саммит ШОС дал повод рассчитывать на возможные улучшения в финансово-расчетном взаимодействии стран-участниц, в инвестиционных процессах, в том числе и в России, в научном взаимодействии и на справедливые цены на энергоносители, рассказал РИА Новости на ВЭФ-2025 руководитель стратегического консалтинга "Яков и Партнеры" (преемник McKinsey в России) Яков Сергиенко. "Наверное, мы не в полном объеме владеем информацией об этом важном событии, но можем какие-то промежуточные выводы уже сделать. Первое – это система расчетов. Прозвучало довольно выраженное намерение вдохнуть новый импульс в развитие банка ШОС. Оно было поддержано как Китаем, так и Российской Федерацией", - сказал Сергиенко. По его словам, с учетом того, как развивается доля расчетов в рублях и в валютах дружественных стран, а также с учетом тех инициатив, которые Россия выдвигала в рамках председательства в прошлом году в БРИКС и в рамках того, как развивался диалог по треку министерства финансов и центральных банков при председателе Бразилии в этом году, формируется "некое ощущение большей готовности" к большим практическим шагам, чем просто тактическое реформирование сложившихся международных валютно-финансовых институтов, будь то доля квоты Китая в Мировом банке или в МВФ. "Номер два: события последних трех лет, если смотреть на это через призму структуры российского экспорта энергетического сопровождались вытеснением России из премиальных рынков сырья. Если посмотреть на рынок Европы и сравнить его с маржинальностью, с экспортом сопоставимого сырья, энергоносителей в Индию или в Китай, мы понимаем, что замещение, которое случилось, привело к падению маржинальности наших экспортеров. Как по причине повышенной стоимости логистики, так и по причине того, что исторически эти рынки являются существенно более агрессивными с точки зрения ценообразования на стороне покупателей", - рассказал Сергиенко. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин, говоря о подписанном между Россией и Китаем соглашении о поставках газа по трубопроводу "Сила Сибири 2", сделал акцент на формуле цены, которая учитывает фактическую ситуацию на рынке, то есть сложившийся баланс спроса и предложения. С точки зрения собеседника агентства, это соглашение также является важным результатом, который позволяет смотреть на этот проект более оптимистично через призму экономической окупаемости и его финансирования. Третий вывод, по мнению специалиста, это капиталоемкость рынков Юго-Восточной Азии. "Отложив Индию и Китай в сторону… они являются ключевыми индустриальными промышленными державами с наибольшей долей промышленности в структуре ВВП", - сказал он. "И для поддержания им нужно поддерживать достаточно высокую норму накопления капитала. Что оборачивается тем, что они являются одним из немногих регионов в мире, который может быть положительным источником капитала, в том числе, если мы думаем о притоке и восстановлении инвестиций, иностранных инвестиций в Российскую Федерацию", - считает эксперт. "Четвертое. Мне кажется, очень важно отметить по списку решений, которые были подписаны между Российской Федерацией и КНР, что большую долю решений занимают договоренности о существенно более плотном взаимодействии в сфере научно-технического сотрудничества. Мы видим большое количество фокусировок на космической программе, на взаимодействии на уровне университетов. И это, конечно, тоже очень важный сигнал к тому, что мы начинаем сближаться с Китаем не только в контексте обычной транзакционной деятельности - экспорта-импорта и фактически модели размена продукт на продукт, а мы выходим больше и больше в модель, когда наши экономики начинают существенно больше думать в перспективе развития и Китая, и Российской Федерации", - заключил Сергиенко. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250906/strany-861877136.html

китай

индия

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, индия, бразилия, владимир путин, шос, мвф, газопровод "сила сибири"