Премьер Словакии ответил на вопрос об отправке военных на Украину

БРАТИСЛАВА, 6 сен - ПРАЙМ. Словакия в рамках гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Словакия не будет размещать на территории Украины никаких военных, с другой стороны Словакия важна с точки зрения логистики, поэтому, если логистически мы сможем помочь при этих гарантиях безопасности, то мы готовы", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. По его словам, республика не откажет в использовании своей транспортной инфраструктуры странам, которым она потребуется, если в конце концов будут достигнуты договоренности о каких-либо гарантиях безопасности для Украины. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

