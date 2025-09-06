https://1prime.ru/20250906/slovakiya-861892860.html

Одна из партий в Словакии выразила несогласие с членством Украины в ЕС

Одна из партий в Словакии выразила несогласие с членством Украины в ЕС - 06.09.2025, ПРАЙМ

Одна из партий в Словакии выразила несогласие с членством Украины в ЕС

Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко выразил несогласие... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T17:46+0300

2025-09-06T17:46+0300

2025-09-06T17:46+0300

политика

словакия

украина

роберт фицо

ес

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_c9546ad02283fe4840f254b655028cfe.jpg

БРАТИСЛАВА, 6 сен - ПРАЙМ. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко выразил несогласие с мнением главы правительства страны Роберта Фицо, который поддерживает желание Украины вступить в Европейский союз. Фицо в пятницу провел переговоры с Владимиром Зеленским в украинском Ужгороде. По словам словацкого премьера, Словакия придерживается мнения о том, что членство Украины в Евросоюзе будет полезным, и готова поделиться своим опытом вступления в это объединение. "Словацкая национальная партия выражает несогласие с поддержкой со стороны Словакии вступления Украины в Европейский союз. Европейский союз не может расширяться бесконечно. Самое подходящее время принять такие государства, как Сербия и Черногория, и завершить переговоры с государствами, которые к Европейскому союзу не относятся", - написал Данко на своей странице в социальной сети Facebook* в субботу. Он сообщил, что партия проинформирует о своей позиции партнеров по коалиции и попросит словацкого премьера изменить свое мнение о возможном членстве Украины в Евросоюзе. "Словацкая национальная партия убеждена, что Украина представляет риски безопасности для государств-членов Европейского союза. Она не готова к членству в Европейском союзе ни политически, ни экономически", - заключил Данко. В пятницу венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия по-прежнему не поддерживает вступление Украины в ЕС несмотря на то, что президент России Владимир Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250906/fitso-861889662.html

словакия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

словакия, украина, роберт фицо, ес, владимир зеленский