Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал отказ Зеленского от приезда в Москву - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250906/slutskiy-861884293.html
Слуцкий прокомментировал отказ Зеленского от приезда в Москву
Слуцкий прокомментировал отказ Зеленского от приезда в Москву - 06.09.2025, ПРАЙМ
Слуцкий прокомментировал отказ Зеленского от приезда в Москву
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал амбивалентным поведением отказ Владимира Зеленского от приезда в Москву. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T12:16+0300
2025-09-06T12:16+0300
политика
россия
леонид слуцкий
госдума
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/33/841313396_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_8c39aa1fdd1370550f9af853a5f70ac8.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал амбивалентным поведением отказ Владимира Зеленского от приезда в Москву. Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате". Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву. "Зеленский отверг возможность приезда в Москву и, по сути, встречи с Президентом России, затеяв опасный пинг-понг. "Я не могу поехать в Москву". Серьезно? Макрон с Мерцем не велят? Амбивалентное поведение", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил то, что Зеленский сначала "напоказ настаивает" на встрече с президентом РФ, то также "демонстративно отказывается". "Зеленский продолжает жонглировать жизнями простых украинцев, паясничая и изворачиваясь лишь для того, чтобы максимально затянуть процесс урегулирования и "пустить пыль в глаза" Трампу. Мира не хотят ни он, ни его европейские покровители. И это уже видят в Вашингтоне. Надеюсь, не только видят, но и делают соответствующие выводы", - подчеркнул депутат.
https://1prime.ru/20250906/vizit-861877862.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/33/841313396_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_80d677ffac156caa6e6d639bcfa1050c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, леонид слуцкий, госдума, владимир зеленский, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Леонид Слуцкий, Госдума, Владимир Зеленский, Владимир Путин
12:16 06.09.2025
 
Слуцкий прокомментировал отказ Зеленского от приезда в Москву

Слуцкий сказал, что Зеленский затеял опасный пинг-понг, отказавшись приехать в Москву

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал амбивалентным поведением отказ Владимира Зеленского от приезда в Москву.
Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате". Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву.
"Зеленский отверг возможность приезда в Москву и, по сути, встречи с Президентом России, затеяв опасный пинг-понг. "Я не могу поехать в Москву". Серьезно? Макрон с Мерцем не велят? Амбивалентное поведение", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил то, что Зеленский сначала "напоказ настаивает" на встрече с президентом РФ, то также "демонстративно отказывается".
"Зеленский продолжает жонглировать жизнями простых украинцев, паясничая и изворачиваясь лишь для того, чтобы максимально затянуть процесс урегулирования и "пустить пыль в глаза" Трампу. Мира не хотят ни он, ни его европейские покровители. И это уже видят в Вашингтоне. Надеюсь, не только видят, но и делают соответствующие выводы", - подчеркнул депутат.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
В Киеве рассказали, что произойдет с Зеленским, если он не посетит Москву
07:14
 
ПолитикаРОССИЯЛеонид СлуцкийГосдумаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала