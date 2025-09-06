https://1prime.ru/20250906/soya-861880192.html

Россия в июле нарастила поставки сои в США до исторического максимума

экономика

россия

сша

торговля

соя

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. США в июле приобрели у России соевых бобов на рекордные 16,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. США в мае текущего года после перерыва почти на полтора года возобновили закупки соевых бобов в России - тогда их было ввезено на 4,9 миллиона долларов. В июле было импортировано уже более чем втрое больше - 16,8 миллиона долларов, что стало абсолютным максимумом за все годы двусторонней торговли. Всего Штаты в июле приобрели за рубежом соевых бобов на 61,3 миллиона долларов. Главными экспортерами были Аргентина с объемом поставок в 20,2 миллиона долларов и Канада с 20,1 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнула Россия, а в пятерку основных поставщиков также вошли Украина (3,1 миллиона долларов) и Уругвай (819 тысяч). Сами США также являются крупными поставщиками сои - в середине лета этих бобов было экспортировано на 761,3 миллиона долларов. В основном их покупали Мексика (175,1 миллиона долларов), Египет (102,1 миллиона) и Индонезия (100,6 миллиона).

сша

2025

