Россия в июле нарастила поставки сои в США до исторического максимума - 06.09.2025
https://1prime.ru/20250906/soya-861880192.html
Россия в июле нарастила поставки сои в США до исторического максимума
Россия в июле нарастила поставки сои в США до исторического максимума - 06.09.2025, ПРАЙМ
Россия в июле нарастила поставки сои в США до исторического максимума
США в июле приобрели у России соевых бобов на рекордные 16,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T09:02+0300
2025-09-06T09:02+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76040/85/760408558_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_3c25a6745a91492ea3a6dbff2804f342.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. США в июле приобрели у России соевых бобов на рекордные 16,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. США в мае текущего года после перерыва почти на полтора года возобновили закупки соевых бобов в России - тогда их было ввезено на 4,9 миллиона долларов. В июле было импортировано уже более чем втрое больше - 16,8 миллиона долларов, что стало абсолютным максимумом за все годы двусторонней торговли. Всего Штаты в июле приобрели за рубежом соевых бобов на 61,3 миллиона долларов. Главными экспортерами были Аргентина с объемом поставок в 20,2 миллиона долларов и Канада с 20,1 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнула Россия, а в пятерку основных поставщиков также вошли Украина (3,1 миллиона долларов) и Уругвай (819 тысяч). Сами США также являются крупными поставщиками сои - в середине лета этих бобов было экспортировано на 761,3 миллиона долларов. В основном их покупали Мексика (175,1 миллиона долларов), Египет (102,1 миллиона) и Индонезия (100,6 миллиона).
сша
россия, сша, торговля, соя
Экономика, РОССИЯ, США, торговля, соя
09:02 06.09.2025
 
Россия в июле нарастила поставки сои в США до исторического максимума

Россия в июле поставила в США соевых бобов на рекордные 16,8 миллиона долларов

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. США в июле приобрели у России соевых бобов на рекордные 16,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
США в мае текущего года после перерыва почти на полтора года возобновили закупки соевых бобов в России - тогда их было ввезено на 4,9 миллиона долларов.
В июле было импортировано уже более чем втрое больше - 16,8 миллиона долларов, что стало абсолютным максимумом за все годы двусторонней торговли.
Всего Штаты в июле приобрели за рубежом соевых бобов на 61,3 миллиона долларов. Главными экспортерами были Аргентина с объемом поставок в 20,2 миллиона долларов и Канада с 20,1 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнула Россия, а в пятерку основных поставщиков также вошли Украина (3,1 миллиона долларов) и Уругвай (819 тысяч).
Сами США также являются крупными поставщиками сои - в середине лета этих бобов было экспортировано на 761,3 миллиона долларов. В основном их покупали Мексика (175,1 миллиона долларов), Египет (102,1 миллиона) и Индонезия (100,6 миллиона).
Экономика
 
 
