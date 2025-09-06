Убийство украинской беженки в США попало на камеру

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-06T17:27+0300
2025-09-06T17:27+0300
сша
в мире
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861891781_0:81:424:320_1920x0_80_0_0_e9594ff61937d844da7eae3c3ba5cfc8.jpg
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Видеокамеры зафиксировали убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине в США, сообщает местный телеканал WBTV."5 сентября телеканал WBTV получил видеозапись, на которой запечатлен момент нанесения смертельного ножевого ранения девушке, произошедшего двумя неделями ранее на линии легкорельсового транспорта в Шарлотте", — говорится в материале.На кадрах видно, как девушка заходит в транспорт и садится перед мужчиной. Затем афроамериканец внезапно вынул нож из кармана и трижды ударил ее в шею. После этого он прошелся по вагону с окровавленным ножом в руке. Газета New York Post 26 августа сообщила, что 34-летний бездомный по имени Декарлос Браун-младший напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в Северной Каролине, куда она перебралась в поисках безопасного места. От многочисленных ранений девушка погибла. Подозреваемого обвинили в убийстве первой степени и взяли под стражу. Согласно судебным документам, которые получили журналисты, мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он провел пять лет за решеткой и на данный момент является бездомным.
сша, в мире, украина
США, В мире, УКРАИНА
17:27 06.09.2025
 
© ФотоМомент нападения на украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент нападения на украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Момент нападения на украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Видеокамеры зафиксировали убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине в США, сообщает местный телеканал WBTV.
"5 сентября телеканал WBTV получил видеозапись, на которой запечатлен момент нанесения смертельного ножевого ранения девушке, произошедшего двумя неделями ранее на линии легкорельсового транспорта в Шарлотте", — говорится в материале.
На кадрах видно, как девушка заходит в транспорт и садится перед мужчиной. Затем афроамериканец внезапно вынул нож из кармана и трижды ударил ее в шею. После этого он прошелся по вагону с окровавленным ножом в руке.
Газета New York Post 26 августа сообщила, что 34-летний бездомный по имени Декарлос Браун-младший напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в Северной Каролине, куда она перебралась в поисках безопасного места. От многочисленных ранений девушка погибла.
Подозреваемого обвинили в убийстве первой степени и взяли под стражу. Согласно судебным документам, которые получили журналисты, мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он провел пять лет за решеткой и на данный момент является бездомным.
