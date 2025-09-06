https://1prime.ru/20250906/ssha-861892100.html

Убийство украинской беженки в США попало на камеру

Убийство украинской беженки в США попало на камеру

МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Видеокамеры зафиксировали убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине в США, сообщает местный телеканал WBTV."5 сентября телеканал WBTV получил видеозапись, на которой запечатлен момент нанесения смертельного ножевого ранения девушке, произошедшего двумя неделями ранее на линии легкорельсового транспорта в Шарлотте", — говорится в материале.На кадрах видно, как девушка заходит в транспорт и садится перед мужчиной. Затем афроамериканец внезапно вынул нож из кармана и трижды ударил ее в шею. После этого он прошелся по вагону с окровавленным ножом в руке. Газета New York Post 26 августа сообщила, что 34-летний бездомный по имени Декарлос Браун-младший напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в Северной Каролине, куда она перебралась в поисках безопасного места. От многочисленных ранений девушка погибла. Подозреваемого обвинили в убийстве первой степени и взяли под стражу. Согласно судебным документам, которые получили журналисты, мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он провел пять лет за решеткой и на данный момент является бездомным.

