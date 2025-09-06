Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ШОС утвердили План действий по развитию креативной экономики - 06.09.2025, ПРАЙМ
Страны ШОС утвердили План действий по развитию креативной экономики
Страны ШОС утвердили План действий по развитию креативной экономики
2025-09-06T06:41+0300
2025-09-06T06:41+0300
экономика
мировая экономика
владивосток
рф
максим решетников
шос
вэф
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Министры экономики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на встрече во Владивостоке утвердили План действий по развитию креативной экономики, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. В субботу на площадке ВЭФ состоялось 24-е совещание министров экономики государств-членов ШОС. "По итогам встречи был утвержден пакет документов, включающий совместное заявление, отражающее общее видение по ключевым вопросам торгово-экономического сотрудничества, включая поддержку многосторонней торговой системы, а также План действий по развитию креативной экономики ШОС", - отметили в министерстве. "Креативная экономика - перспективная точка роста ШОС. Доля региона в мировом экспорте креативных товаров уже почти достигла 40%. Наши страны производят аутентичные креативные товары и услуги. Тем не менее, представленность на рынках друг друга еще не так велика, - будь то анимация, игровая индустрия, дизайн", - сказал министр экономического развития Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба. План, по его словам, позволит выявить существующие барьеры для экспорта, а также сблизить подходы к подсчету экономики креативных индустрий. "Также впервые разработали для наших партнеров по ШОС сборник российских креативных продуктов, готовых к экспорту за рубеж. Это порядка 70 позиций, которые мы отобрали совместно с участниками креативной экосистемы и регионами. Рассчитываем, что сборник станет точкой опоры для новых международных партнерств нашего бизнеса", - заключил глава Минэкономразвития РФ.
мировая экономика, владивосток, рф, максим решетников, шос, вэф
Экономика, Мировая экономика, Владивосток, РФ, Максим Решетников, ШОС, ВЭФ
06:41 06.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Министры экономики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на встрече во Владивостоке утвердили План действий по развитию креативной экономики, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
В субботу на площадке ВЭФ состоялось 24-е совещание министров экономики государств-членов ШОС.
"По итогам встречи был утвержден пакет документов, включающий совместное заявление, отражающее общее видение по ключевым вопросам торгово-экономического сотрудничества, включая поддержку многосторонней торговой системы, а также План действий по развитию креативной экономики ШОС", - отметили в министерстве.
"Креативная экономика - перспективная точка роста ШОС. Доля региона в мировом экспорте креативных товаров уже почти достигла 40%. Наши страны производят аутентичные креативные товары и услуги. Тем не менее, представленность на рынках друг друга еще не так велика, - будь то анимация, игровая индустрия, дизайн", - сказал министр экономического развития Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба.
План, по его словам, позволит выявить существующие барьеры для экспорта, а также сблизить подходы к подсчету экономики креативных индустрий.
"Также впервые разработали для наших партнеров по ШОС сборник российских креативных продуктов, готовых к экспорту за рубеж. Это порядка 70 позиций, которые мы отобрали совместно с участниками креативной экосистемы и регионами. Рассчитываем, что сборник станет точкой опоры для новых международных партнерств нашего бизнеса", - заключил глава Минэкономразвития РФ.
 
