Страны ШОС утвердили План действий по развитию креативной экономики

2025-09-06T06:41+0300

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Министры экономики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на встрече во Владивостоке утвердили План действий по развитию креативной экономики, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. В субботу на площадке ВЭФ состоялось 24-е совещание министров экономики государств-членов ШОС. "По итогам встречи был утвержден пакет документов, включающий совместное заявление, отражающее общее видение по ключевым вопросам торгово-экономического сотрудничества, включая поддержку многосторонней торговой системы, а также План действий по развитию креативной экономики ШОС", - отметили в министерстве. "Креативная экономика - перспективная точка роста ШОС. Доля региона в мировом экспорте креативных товаров уже почти достигла 40%. Наши страны производят аутентичные креативные товары и услуги. Тем не менее, представленность на рынках друг друга еще не так велика, - будь то анимация, игровая индустрия, дизайн", - сказал министр экономического развития Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба. План, по его словам, позволит выявить существующие барьеры для экспорта, а также сблизить подходы к подсчету экономики креативных индустрий. "Также впервые разработали для наших партнеров по ШОС сборник российских креативных продуктов, готовых к экспорту за рубеж. Это порядка 70 позиций, которые мы отобрали совместно с участниками креативной экосистемы и регионами. Рассчитываем, что сборник станет точкой опоры для новых международных партнерств нашего бизнеса", - заключил глава Минэкономразвития РФ.

