https://1prime.ru/20250906/titov-861883787.html
Титов призвал разрешить в России китайские платежные системы
Титов призвал разрешить в России китайские платежные системы - 06.09.2025, ПРАЙМ
Титов призвал разрешить в России китайские платежные системы
Для удобства российских и китайских туристов, посещающих КНР и РФ соответственно, необходимо разрешить китайские платежные системы AliPay и WeChat Pay в России... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T11:34+0300
2025-09-06T11:34+0300
2025-09-06T11:34+0300
экономика
россия
бизнес
китай
владивосток
борис титов
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860755732_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_5903f12f9d59367a738dcfcd3c220652.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Для удобства российских и китайских туристов, посещающих КНР и РФ соответственно, необходимо разрешить китайские платежные системы AliPay и WeChat Pay в России и российские системы СБП и МИР в Китае, заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. 6 сентября во Владивостоке открылось пятнадцатое пленарное заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. По словам Титова, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин решением о введении взаимных безвизовых поездок внесли существенный вклад в развития дружеских отношений между народами двух стран. "Об этом решении мы просили, и оно принято. Но для того, чтобы эти поездки были по-настоящему удобными, надо облегчить платежи для российских туристов в Китае и китайских туристов в России", - сказал он на заседании комитета. Титов заявил, что Российско-китайско комитет дружбы, мира и развития обращается к руководителям РФ и КНР "с просьбой содействовать тому, чтобы китайские платежные системы WeChat Pay и AliPay могли функционировать в России, а в Китае, в свою очередь, принимались бы платежи по российской Системе быстрых платежей и платежной системе МИР". "Это создаст условия для бурного роста турпотока в обе стороны", - добавил он. 2 сентября МИД КНР сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. 4 сентября президент России Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, зампредседателя ПК ВСНП Ли Хунчжуном заявил, что Москва зеркально ответит на решение Китая ввести безвизовый режим для россиян.
https://1prime.ru/20250906/kitay-861882981.html
китай
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860755732_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_ee7ac42aff1dabb4e3151a60b25b4556.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, китай, владивосток, борис титов, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Владивосток, Борис Титов, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Титов призвал разрешить в России китайские платежные системы
Титов призвал разрешить китайские платежные системы в России и российские в Китае
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Для удобства российских и китайских туристов, посещающих КНР и РФ соответственно, необходимо разрешить китайские платежные системы AliPay и WeChat Pay в России и российские системы СБП и МИР в Китае, заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
6 сентября во Владивостоке открылось пятнадцатое пленарное заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.
По словам Титова, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин решением о введении взаимных безвизовых поездок внесли существенный вклад в развития дружеских отношений между народами двух стран.
"Об этом решении мы просили, и оно принято. Но для того, чтобы эти поездки были по-настоящему удобными, надо облегчить платежи для российских туристов в Китае и китайских туристов в России", - сказал он на заседании комитета.
Титов заявил, что Российско-китайско комитет дружбы, мира и развития обращается к руководителям РФ и КНР "с просьбой содействовать тому, чтобы китайские платежные системы WeChat Pay и AliPay могли функционировать в России, а в Китае, в свою очередь, принимались бы платежи по российской Системе быстрых платежей и платежной системе МИР".
"Это создаст условия для бурного роста турпотока в обе стороны", - добавил он.
2 сентября МИД КНР сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. 4 сентября президент России Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, зампредседателя ПК ВСНП Ли Хунчжуном заявил, что Москва зеркально ответит на решение Китая ввести безвизовый режим для россиян.
Настала пора открыть в Китае Русский дом, заявил Титов