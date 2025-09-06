Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов назвал самые востребованные российские товары за рубежом
Алиханов назвал самые востребованные российские товары за рубежом
2025-09-06T20:50+0300
2025-09-06T20:50+0300
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Металлы, химия, удобрения, различные типы машин и оборудования, лесоматериалы, а также сельскохозяйственная продукция являются наиболее востребованными российскими товарами за рубежом, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В зарубежных странах пользуется спросом широкий ассортимент российской продукции. К наиболее востребованным относятся металлы, химия, удобрения, различные типы машин и оборудования, лесоматериалы, а также сельскохозяйственная продукция", — сказал министр. Он отметил рост потребности Турции в российской меди на 166% и полуфабрикатах из железа более чем на 65% за январь-май. Это не единственный пример роста спроса на отечественную продукцию. Так, поставки продукции машиностроения в Китай за пять месяцев выросли на 20%, в Саудовскую Аравию на 196%, в Индию на 78%. В Марокко увеличились поставки меди на 85%, а поставки алюминия в Бразилию - в два раза. "Вместе с тем мы активно стремимся к увеличению объемов экспорта высокотехнологичной продукции, и это является одним из приоритетных направлений развития нашего экспорта. В рамках реализации федерального проекта "Промышленный экспорт" мы поставили перед собой цель по его увеличению. Прогнозируется, что доля такой продукции в общем объеме промышленного экспорта составит порядка 20% к 2030 году", — заключил Алиханов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Металлы, химия, удобрения, различные типы машин и оборудования, лесоматериалы, а также сельскохозяйственная продукция являются наиболее востребованными российскими товарами за рубежом, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"В зарубежных странах пользуется спросом широкий ассортимент российской продукции. К наиболее востребованным относятся металлы, химия, удобрения, различные типы машин и оборудования, лесоматериалы, а также сельскохозяйственная продукция", — сказал министр.
Он отметил рост потребности Турции в российской меди на 166% и полуфабрикатах из железа более чем на 65% за январь-май. Это не единственный пример роста спроса на отечественную продукцию. Так, поставки продукции машиностроения в Китай за пять месяцев выросли на 20%, в Саудовскую Аравию на 196%, в Индию на 78%. В Марокко увеличились поставки меди на 85%, а поставки алюминия в Бразилию - в два раза.
"Вместе с тем мы активно стремимся к увеличению объемов экспорта высокотехнологичной продукции, и это является одним из приоритетных направлений развития нашего экспорта. В рамках реализации федерального проекта "Промышленный экспорт" мы поставили перед собой цель по его увеличению. Прогнозируется, что доля такой продукции в общем объеме промышленного экспорта составит порядка 20% к 2030 году", — заключил Алиханов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Алиханов рассказал об увеличении экспорта российских лекарств
