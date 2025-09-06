https://1prime.ru/20250906/tramp-861890854.html

Глава парламента Крыма посоветовал Трампу посетить полуостров

Глава парламента Крыма посоветовал Трампу посетить полуостров - 06.09.2025, ПРАЙМ

Глава парламента Крыма посоветовал Трампу посетить полуостров

Приезд в Крым мог бы стать очень полезным для Трампа, он бы все увидел своими глазами и понял, что и по каким причинам произошло в 2014 году, заявил РИА Новости | 06.09.2025, ПРАЙМ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Приезд в Крым мог бы стать очень полезным для Трампа, он бы все увидел своими глазами и понял, что и по каким причинам произошло в 2014 году, заявил РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов. "Трамп, он при всей своей импозантности, нестандартном поведении, мог бы приехать в Крым. Это было бы ему на пользу. Кстати говоря, подскажите, если увидите его где-то, что это было бы ему полезно, точно заработал бы очки", - пошутил Константинов. По мнению политика, американский лидер, приехав на полуостров, понял бы, что и по каким причинам произошло в 2014 году. "Он понял бы, кто такой Зеленский на самом деле. И все стало бы на свои места, было бы полезно точно для него", - сказал Константинов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

