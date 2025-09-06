https://1prime.ru/20250906/tsifrovye-valyuty-861888331.html

Эксперт рассказал о пользе для России и Китая от цифровых валют

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество в области цифровых валют может помочь России и Китаю углубить финансовые связи и продолжить процесс дедолларизации, заявил РИА Новости декан Института финансовых исследований Чжунъян при Университете Жэньминь Ван Вэнь в кулуарах Восточного экономического форума. "Сотрудничество между Россией и Китаем в финансовой сфере усилится. Мы будем ещё больше углублять сотрудничество по финансовым вопросам. Мы не только продолжим процесс дедолларизации двусторонней торговли, но и создадим новые платёжные каналы и трансграничную сеть финансовой безопасности", – заявил Ван Вэнь в кулуарах сессии ВЭФ "Токенизация финансового рынка: взгляд в будущее". По его словам, Москва и Пекин вступают в новую, третью волну сотрудничества, которая включает в себя укрепление финансовых связей. "Кроме того, мы могли бы сотрудничать в сфере электронных и цифровых валют, не только в вопросах регулирования, но и в обеспечении безопасности платежей. В итоге, я думаю, что Россия и Китай могли бы ускорить наше финансовое сотрудничество и сформировать ядро ​​международной цифровой финансовой системы, чтобы построить справедливую и гораздо более инклюзивную систему для будущего мира", - добавил Ван. Многое в развитии сотрудничества в области цифровых финансов между двумя странами будет зависеть от международной обстановки и действий, предпринимаемых министерствами финансов России и Китая, уточнил эксперт. "В любом случае, я думаю, что в ближайшие 10 лет торговля цифровыми валютами между нашими странами претерпит очень большие изменения и подтолкнет финансовую интеграцию на евразийском континенте", - сказал Ван. ЦБ РФ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года. Китайский регулятор в свою очередь активно работает над проектом по цифровому юаню. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

