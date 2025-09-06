https://1prime.ru/20250906/ukraina-861886613.html
СМИ сообщили Украине неприятные новости о ее целостности
2025-09-06T13:40+0300
2025-09-06T13:40+0300
2025-09-06T13:40+0300
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Украине предстоит пойти на значительные уступки в переговорах с Россией, отмечает американский журнал Nation. "Если в мирных переговорах наметится прогресс, Киеву придется пойти на болезненные уступки. Россию нельзя заставить уйти с большой части контролируемой ее войсками территории", — говорится в публикации. Автор считает, что территории Украины сами по себе менее важны, чем ее существование как дееспособного государства. На пресс-конференции после визита в Китай Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому приехать в Москву, если тот готов к переговорам. Российский президент назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, подчеркнув, что его срок полномочий как президента закончился. Зеленский отказался от поездки, заявив в интервью телеканалу ABC, что не имеет возможности прибыть в российскую столицу. Но в своих заявлениях он выразил готовность к переговорам "в любом формате".
